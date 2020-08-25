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Janet南極結婚「後悔了」！曝未來還想挑戰北極，先養隻「北極熊」超前部署

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▲Janet最喜歡Canada Goose的這系列，特別有意義，也表示疫情後最想去「北極」玩。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

在歐美國家揚明已久的加拿大頂級羽絨衣品牌Canada Goose，今（25日）終於正式登台，首間店址插旗台北信義新天地A9，開幕當天邀請到女星Janet（謝怡芬）出席站台，提到當年在「南極」結婚，Janet突然直呼：「後悔了！」令現場嚇一跳，不過她馬上補充：「是因為很累！不要在那結婚，但是真心建議大家去體驗。」Janet也透露，待疫情狀態允許後，最想穿著今日準備帶回家的PBI羽絨外套，帶老公、孩子一起去「北極」開開眼界。

▲Janet Canada Goose。（圖／品牌提供）

▲Janet今出席Canada Goose開幕活動。（圖／品牌提供）

不僅熱愛極限運動、喜歡上山下海，而且還是在「南極」結婚，Janet完全就是以強調戶外機能為主的Canada Goose的最佳代言人！

Janet一來到Canada Goose A9店上，便開始東摸摸西摸摸每件都好喜歡，很快地便決定要將這件「PBI」（Polar Bears International北極熊國際協會）系列羽絨外套帶回家，品牌每售出一件該系列商品，就會捐贈50加幣給PBI組織，不只是因為此系列被賦予的重大意義，同時還看上了這漂亮的碧藍色設計，Janet興奮表示：「我覺得超好看，很亮很時髦。」側邊的北極熊圖案標章也是可愛亮點之一。且今日Janet還以個人名義向組織認養了一隻北極熊，決心為北極熊的生存空間盡一份心力。

▲Janet 。（圖／記者王則絲攝）

▲Janet Canada Goose。（圖／品牌提供）

▲Janet今日看上了這件PBI系列的碧藍色羽絨外套，NT＄22,800。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

可能有些人對於Canada Goose感到陌生，不過其實品牌的羽絨衣曾出現於《明天過後》、《國家寶藏》等電影中，Janet也提到，在美國的拍戲片場中，到處都能看見演員們穿著Canada Goose的大羽絨衣走來走去，南韓明星玄彬、李敏鎬也曾穿過，具有超強的禦寒功能，最高等級甚至能承受極地零下70度的酷寒環境。

雖然台灣的氣候不會到如此寒冷，但Canada Goose依然有適合的外套選擇，像是Janet今天身上穿的針織系列，便是採用保暖的美麗諾羊毛織成，前側鋪上羽絨、後側則透氣通風，很適合台灣的冬天。

▲Janet Canada Goose。（圖／品牌提供）

▲Janet今天身上穿的針織系列連帽衫，NT＄27,800。（圖／品牌提供）

另外，近期不能出國而興起一陣國內「露營」風潮，Janet也特別推薦Canada Goose的風衣系列，能適應高山溫差、100％抗水，且重量輕又好收納，本季新推出的迷彩花紋非常時髦吸睛。剛好Janet的爸爸、媽媽預計下禮拜要出發玉山登山，今天還帶上了爸爸、媽媽來店上添購新裝，在挑選上Janet分享：「我覺得機能性是最重要的，時尚是其次，但是Canda Goose都能做到。」

▲Janet Canada Goose。（圖／品牌提供）

▲淡藍色、低飽和色系的迷彩機能風衣也非常推薦，NT＄28,600。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

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關鍵字：

Janet, 謝怡芬, Canada Goose, 羽絨衣, 戶外, outdoor, 登台, 北極熊
fashion.net

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