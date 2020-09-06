fb ig video ETtoday search mobile

美女中醫分享3招穴道按摩法　拍打這個部位，從肉肉腿瘦成11字腿

>

又到夏天露美腿的季節！可惜大腿粗壯、小腿長蘿蔔，害你只能穿長裙遮羞？若是想讓粗壯大小腿速速退散，光靠運動絕對不夠！開業中西醫聯合診所醫師彭溫雅特別提出一套超有效的穴道按摩法，輕鬆打造性感誘人的美人腿。

號稱「胸部以下全是腿」的李聖經，一雙不科學的超長美腿，完全令粉絲羨慕不已，其實只要定期按摩保養自己的腿，並且在穿搭上注意比例，你以可以打造一雙誘人美腿喔！

性感野艷的BlackPink的 Rose，除了招牌螞蟻腰之外，逆天11鉛筆腿也是超級經典，趕快按照醫生傳授的步驟每天按摩自己的腿，讓肉肉腿變身Rose的11鉛筆腿喔！

1大腿外側的敲打手法是...

大腿穴道刺激分成「外側」和「內側」，刺激手法和穴位皆不同。 彭溫雅表示，大腿外側一共有環跳穴、風市穴、中瀆穴和膝陽關四大穴道。拍打前，先將雙手握拳，放在屁股下方，坐下後有微痠感處便是環跳穴。以環跳穴為起點，往下將大腿外側中間位置均分四份，便可依序再找到風市穴、中瀆穴和膝陽關，找到位置後，不斷地「從上往下」敲打四穴位20分鐘便可刺激經絡。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

若是大腿外側肌肉偏硬，彭溫雅則建議用「刮痧」的方式進行，但是她也提醒，刮痧前務必塗抹凡士林和保養油，以免皮膚過度摩擦受傷。然而，刮痧雖然是最有效的瘦腿方式，不過容易感到手痠而無法持之以恆，所以她建議，手力道不夠的人，可以改以在水中走路30分鐘，同樣也能達到瘦大腿的功效。

2大腿內側的按摩手法是...

大腿內側為肝經，屬柔性經絡，不能用力拍打，僅能以輕柔地「推、揉」方式按摩。彭溫雅表示，大腿內側不須揉按特別穴位，只要「由下往上」反覆按摩，刺激經絡20分鐘即可。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3小腿內側的按摩手法是

蘿蔔腿是女生最在意的部位之一，其實要瘦不難，靠一個穴道就能輕鬆完成！彭溫雅表示，小腿脂肪大多囤積在後側，所以只要按壓「承山穴」即可。墊起腳尖時，小腿中間最凸、最痠痛的點就是承山穴，因為小腿肌肉較深，所以她建議以「按壓」的方式進行二十分鐘，結束後再喝200C.C.的水加速代謝效果會更好。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4 泡腳的注意事項是

或許你聽過泡腳能瘦腿，然而真的這麼有效嗎？彭溫雅表示，泡腳是利用熱氣加速血液循環，對消除水腫和舒緩肌肉痠痛有效，但是瘦腿的效果並不顯著，她特別強調，有「靜脈曲張」的人絕對不能泡腳，以免造成反效果，越泡越嚴重，對靜脈曲張的人來說，最好的解決方法是把腳抬高，按摩輕拍即可。

※BY SANDY HSU, ANNY TING

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

瘦小腹、緊實大腿超有感！睡前三招核心訓練，在家練出川字肌馬甲線

你適合瑜珈Yoga還是皮拉提斯Pilates

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VogueTaiwan, 鉛筆腿, 瘦大腿, 按摩
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造

美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造

高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美

高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美

江疏影比《三十而已》王漫妮會穿！襯衫、白T簡單搭出高級感 靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　 《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女 范冰冰「深層清潔」養出水煮蛋肌！5步驟改善草莓鼻　抹茶敷臉是關鍵 5年足不出戶！藝術家全用「街景截圖」捕捉大自然　竟吸13萬人追蹤 日本公認5大超有感瘦身食材！每天都在吃的「雞蛋」也上榜 台東人推薦的隱藏版餐廳！早中晚照著吃　避開人潮品嘗道地美味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面