2020熱搜三大瀏海！朴珪瑛、太妍、秀智選對瀏海瞬間減齡幼小臉

讓人耳目一新的髮型轉變，除了髮長、捲度，還有最重要的瀏海變化，妹妹頭齊瀏海、斜瀏海、空氣瀏海、八字瀏海…有時候瀏海剪對瞬間減齡幼小臉，2020年有不少女明星嘗試瀏海造型，以下幫大家盤點最具話題的幾位。

復古法式瀏海：宋慧喬、秀智

宋慧喬最近為女鞋品牌SUECOMMA BONNIE拍攝最新的形象廣告，裡面她嘗試了前所未有的「丸子頭」造型，搭配有點份量的復古法式瀏海，很有奧黛莉赫本的影子。復古法式瀏海與前幾季一直在講的空氣瀏海有點不同，髮量更多、搭配隨性自然的捲度，有著波希米亞的靈動氛圍。瀏海長度建議在眉毛之下，這樣還可以中分，變成優雅女人味的八字瀏海。

同樣是韓系女神，秀智最近也在instagram上曬出夏日新造型，蜂蜜咖啡髮色搭配有點隨性的法式瀏海，臉蛋一秒立體精緻不說，還能提亮膚色，讓臉看起來更透明白皙。

妹妹頭平瀏海：林依晨、LISA、太妍



進入休假模式的林依晨，最近頻頻給大家驚喜，先是將及腰長髮剪掉，變成俐落幹練的無層次中長髮，接著更大膽將瀏海剪成讓人難以忽視的妹妹頭平瀏海，減齡效果一流，乍看根本是少女無誤。

韓國女團 BLACKPINK 成員Lisa一直都是瀏海造型，她的瀏海也是屬於整齊平瀏海，對於額頭較高、臉型較為豐潤的女孩很推薦這樣的瀏海來修飾臉型，Lisa也因為剪了瀏海讓五官立體度更顯精緻。

經常變髮的太妍，這回也換上齊瀏海，並將髮色染深，變成如漫畫中的東方洋娃娃般，讓人期待她會用新造型推出什麼樣的新作品。

少女系空氣瀏海：朴珪瑛、朴敏英



韓劇《雖然是精神病但沒關係》中的女二、小護士朴珪瑛，和女主角徐睿知的浮誇風格剛剛好相反，小清新的鹽系風格，搭配中長髮+空氣瀏海的造型，讓她好感度飆升。私底下的她也走知性路線，常常上傳膚值超好的素顏照。

在《金秘書為何那樣》、《她的私生活》中總是以優雅髮髻或氣質長髮現身的朴敏英，在年初為了戲劇《天氣好的話，我會去找你》剪了超可愛的少女系空氣瀏海，不過她的空氣瀏海比一般的空氣瀏海髮量還多，所以全部往前梳就變成有點俏皮的法式瀏海。

※BY JASMINE LEE

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