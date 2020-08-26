宋茜新劇《他其實沒有那麼愛你》是女生都該看　4金句曝「男人結婚真相」

他其實沒有那麼愛你，你應該愛自己⋯⋯

都市情感劇《他其實沒有那麼愛你》由宋茜、鄭愷、盧靖姍、張佳寧、《如懿傳》李純領銜主演，楊祐寧特別演出、王耀慶友情出演。近期女性戲劇《三十而已》、《二十不惑》大熱，加上《他愛》劇由《我的前半生》原班創作班底進行製作，講述四姐妹在尋找真愛中發現真正的自我，做自己女王的故事，戲劇開播後也受好評。

▲《他其實沒有那麼愛你》宋茜飾演孫藝荷。（圖／《他其實沒有那麼愛你》官方微博）

孫藝荷／宋茜 飾演

劇中，女主角宋茜飾演的「孫藝荷」是影視平台製片人，精力無限還是個女漢子，但卻容易在愛情裡失去自我，是個感情至上的浪滿主義者，與楊祐寧不打不相識，在高樓平台楊祐寧誤以為宋茜要跳樓，急忙摟抱相救，卻將她手機摔至高樓下，兩人結下樑子互看不順眼卻冤家路窄，楊祐寧飾演口碑爆棚的財經專家，宋茜被長官要求得邀他上節目，想盡各式各樣纏身技倆，依然狠遭楊祐寧毒蛇以「我沒興趣」、「你買不了」拒絕邀請。

▲《他其實沒有那麼愛你》楊祐寧飾演陳南。（圖／《他其實沒有那麼愛你》官方微博）

陳南／楊祐寧 飾演

楊祐寧飾演財經爆款博主陳南，人稱「陳掌櫃」的他是個鑽石單身漢也是眾多女性花癡的對象，就連孫藝荷母親也視他為偶像，堪稱師奶殺手。楊祐寧形容角色陳掌櫃「是一個將自己封閉起來的個性，冷面之外甚至講話有點刻薄，」被問到如何塑造角色性格，楊祐寧笑答：「自己創造之外我有時候會參考一下我經紀人，他的表情其實就是一個相當刻薄的人（笑）。」

然而再冷的冰山也只是因為沒有遇到一個能使他融化的人。當陳掌櫃遇見性格樂觀開朗的孫藝荷，對方為達目的瘋狂纏著他，從辦公室苦等、巴結秘書，到直接攔車接送，陳掌櫃的性格也漸漸轉變。兩人之後的感情線備受期待。

▲《他其實沒有那麼愛你》鄭愷飾演于天。（圖／《他其實沒有那麼愛你》官方微博）

于天／ 鄭愷 飾演

劇裡鄭愷飾演影視公司的攝影師「于天」，與宋茜工作上是好夥伴，私下是好閨蜜，戲中常被湊對，但兩人是歡喜冤家，宋茜總虧鄭愷太醜、眼睛太小，鄭愷也不服輸地懟回去「我才不會喜歡上你這男的」鬥嘴劇情受到劇迷喜愛。此回與宋茜再合作，鄭愷表示：「她非常認真，台詞與道具都研究的很細，和她對戲的要求也很高。」

金句寶典



《他其實沒有那麼愛你》8月18日才開播，第一集的台詞便句句寫入人心，就算你現在還不了解故事，但相信看完我們節選的對白，一定也會心有戚戚焉，想立馬追劇呀！

「如果一個男人真的愛你的話，天涯海角，海枯石爛，他哪怕划一個皮划艇都能橫跨太平洋都能橫跨太平洋去找你。」

「誰的人生不是一直在賭？賭對方的真心到底夠不夠，既然決定要賭，誰也攔不住，輸贏勝負只能自己負責。」

「我爸說，男人真的覺得結婚非常恐怖。他如果不認為失去這個女人會比結婚恐怖，是絕對不會選擇跟女人結婚的。」

「誰也保證不了，愛一個人就能一生一世，就能永遠不變心，永遠不離婚。我只能和我媽媽保證，離婚後，孩子還是我的孩子，房子還是我的房子，錢還是我的錢，朋友還是我的朋友，我還是她的女兒。」



《他其實沒有那麼愛你》預告：

愛奇藝原創劇集《他其實沒有那麼愛你》每週二至週四晚間八點，愛奇藝台灣站獨家播出。

※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com）

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