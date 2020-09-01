9種玫瑰花揭示你的愛情性格　烈火紅喜歡成為焦點、丁香紫怕失去自由

浪漫的玫瑰花，有各式各樣的型態，就像女人一樣，千奇百怪（笑）。想知道自己屬於哪一種玫瑰花，就來玩玩以下的測試吧！

玫瑰是象徵愛情的花朵，想像你是一束美麗綻放的玫瑰花，你覺得那些開在你身上的是什麼顏色的玫瑰呢？從下列選項中選出下列哪種顏色是你最喜歡的玫瑰花：

1. 絲絨紅

2. 烈火紅

3. 熱帶橘

4. 蜜桃黃

5. 胭脂桃紅

6. 珊瑚粉

7. 粉紅

8. 丁香紫

9. 迷霧紫

1.選「絲絨紅」的你



絲絨紅色玫瑰花語是「我仍然愛著你」。

你的愛情有明確的界線，對於愛人情人與其他人經常有差別待遇，不喜歡搞曖昧，確認關係後就斬斷花花草草。容易習慣於長久的穩定關係中，別忘了老夫老妻的相處模式更需要節日儀式感來為感情加溫喔！

戀愛tips：收到老公情人的絲絨紅色玫瑰記得對他說句我愛你！



2.選「烈火紅」的你



烈火紅色玫瑰花語是「希望與你泛起激情的愛」。

你的外表看起來開朗，但其實內心存在不安全感，常常希望自己是對方的焦點，在感情上願意主動維持與經營，但耐心不足容易鬧脾氣，脾氣來得快去得也快，發過脾氣後就傾向於討好對方，是真性情的情人。

戀愛tips：收到烈火紅色玫瑰花的你可以展現熱情大方的優點，享受一段激情浪漫的愛戀吧！但要小心喜惡過度分明，適度控制情緒反應，更能享受熱戀的過程。



3.選「熱帶橘」的你



熱帶橘色玫瑰花語是「羞怯且神祕的愛戀」。

想愛又不敢愛就是你內心的愛情觀寫照！從未勇敢踏出那一步的你，亦或是正處於一段不可公開愛戀的你，都正在經歷一段內心壓抑的愛。

戀愛tips：收到熱帶橘色玫瑰花的你應該能察覺到身邊愛情悄悄降臨，好好享受這甜蜜滋味吧！



4.選「蜜桃黃」的你



蜜桃黃色玫瑰花語是「友達以上戀人未滿的曖昧」。

你是個開朗閃耀的人，也可能容易被耀眼的人吸引，喜歡受到大家的祝福與羨慕眼光，這其實因為在你的內心，有種比較強烈的孤獨感。面子與自尊對你很重要，所以你不喜歡透露感情裡的不開心讓別人知道，大家容易看到你快樂開心的一面，卻無法深入到你的內心，甚至連情人也一樣。你對自己的要求比較高，其實蠻容易給自己無形的壓力，這些壓力可能讓你患得患失，結果在不知情的時候，將壓力轉嫁到感情上面。

戀愛tips：收到蜜桃黃色玫瑰花的你是時候釐清內心對對方的感覺。學習欣賞自己的特色跟優缺點，當你內在的孤獨感跟渴望讓他人認同的慾望減少時，你會更簡單的做自己，自信的狀態吸引力更加提升，也會發現那些隱性的壓力都將一掃而空，更能享受單純戀愛的美好。



5.選「胭脂桃紅」的你



胭脂桃紅玫瑰花語是「我的心已被你觸動」

你若不是美女就是俊男，很注重自己的外在形象，總想在他人面前展示最完美的自己，散發著一股讓人看到就很舒服的魅力。內心成熟的你是個非常有同理心的伴侶，談起戀愛的時候會願意為愛犧牲奉獻，對方倚賴你就成為你幸福的事情之一，而你也非常喜歡照顧另一半，這會激發出你滿滿的母愛，甚至另一半如果遇到低潮，你也會用盡全力讓他開心起來。

戀愛tips：收到胭脂桃紅玫瑰花的你也感到內心的悸動了嗎？如果是的話，發揮你的同理心不要再讓對方等待了！

6.選「珊瑚粉」的你



珊瑚粉色玫瑰花語是「溫柔撫慰如羽衣般輕輕柔柔的愛」。

你習慣以溫暖和熱情擁抱圍繞大家，在人群之中，你不一定最耀眼，但你通常是那個最常釋放善意的人。你喜歡廣交朋友參加社交活動，覺得認識很多不同領域的朋友能夠增廣見聞。你覺得好好工作好好生活好好玩樂，就是你理想生活的樣子。

戀愛tips：收到珊瑚粉色玫瑰花的你一定也感受到對方的溫柔又暖心的愛意了，繼續用正面積極的態度去探索這段關係，也從關係裡更佳了解認識自己。



7.選「粉紅色」的你



粉紅色玫瑰花語是「銘記於心宣言式的愛戀」。

你希望自己是可愛並討人喜歡的人，往往溫柔且願意為對方付出，這樣的付出不只給對方空間，甚至還會在對方的背後成為支持的手，隨時給予對方需要的力量，整個人散發著強烈的母性光環。在你心中，對愛情有蠻多的浪漫期待，但也很容易依賴他人愛忌妒。

戀愛tips：收到粉紅色玫瑰花的你嘗試看看不求回報但有所控制的愛吧！因為內心對自己某些部分不接受，或曾經過度鮮明的個性在愛情上受了傷，試著慢慢改變自己，柔和一點、心也打開，對於之後感情中的付出與回收學會平衡，不要過度熱情付出，或偏向過度要求。



8.選「丁香紫」的你



丁香紫色玫瑰花語是「珍貴獨特追求永恆的愛戀」。

你的愛情態度是個想愛又不覺得自己需要愛的人，一方面的你覺得有人陪很好，但另一方面你也會怕失去自由，或討厭自己在愛情裡面患得患失，自認為保護色重，但其實只是討厭失去自己的獨特。有時候你的神秘並不是故意，只是尊重自己跟他人的一個方式，但這樣的態度容易讓情人或曖昧對象誤會，甚至對方會認為你是故意忽冷忽熱。

戀愛tips：收到丁香紫色玫瑰花的你試著打開心房讓對方更靠近吧！神秘感是戀愛中有趣的調味劑，小小的神秘也可以增添浪漫，但有時候你需要耐心解釋你的想法讓對方了解，免得對方因不了解而刻意管你，反而容易留下誤解心結。



9.選「迷霧紫」的你



迷霧紫色玫瑰花語是「浪漫高貴帶點憂鬱的暗戀」。

外表柔弱喜怒不形於色的你，跟誰都可以很好相處的性格，注重打扮，對於不喜歡的事情會直接拒絕，有時會沉不住氣，不善於自我表現所以朋友經常是老的好。崇尚簡單直白的愛情，對感情有些悲觀或潔癖，不喜歡太過激烈誇張的感情方式，在感情中不喜歡冒險，渴望對象跟自己像靈魂伴侶般的合拍、信任與透明，但有時候過度理想化，忘記感情是須要磨和與溝通，所以在感情內的忍耐很有彈性，這種忍耐不是包容式的忍耐，而是因為渴望有天所有事情會一切好轉，而一直抱著希望，其實只要加入溝通跟對自己誠實就可以了。

戀愛tips：收到迷霧紫色玫瑰花的你試著打開心胸放膽與對方談戀愛吧！在選擇對象時，誠實面對自己的內心，開誠布公地與對方對話，而不是刻意忍耐，簡單透明的感情並非不能有風浪，而是縱然有風浪，也能溝通，彼此攜手度過。



※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com）

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