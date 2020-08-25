吳建豪親自示範xVESSEL墨鏡帥翻！「水滴」造型鏡片暗藏玄機超吸睛

▲ 吳建豪主理潮牌xVESSEL最新墨鏡系列。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

吳建豪主理潮牌xVESSEL所推出的「解構帆布鞋」為潮人們必搶的單品，但是若只知道鞋款就太外行了，其實xVESSEL還有攜手溥儀集團推出自家的潮流墨鏡系列，今年夏天由吳建豪親自拍攝形象廣告展開第二波新品攻勢，以梳起油頭、黑白西裝的雅痞造型演繹新款墨鏡帥氣爆棚，而其中這款「Shaken Not Stirred」墨鏡上隱約可見的「水滴」造型成為最大亮點。

▲吳建豪親自演繹xVESSEL墨鏡新品系列。（圖／品牌提供，以下同）



xVESSEL眼鏡系列收錄於溥儀集團精品墨鏡複合品牌Glasstique旗下，Glasstique以潮流風格、新銳設計師品牌為主軸，精選各大時尚眼鏡品牌，本季迎亦來不少好設計，包括吳建豪主理潮牌xVESSEL所推出的第二波墨鏡新品系列：「7th Dimension 第七次元」。

「7th Dimension 第七次元」共推出5款新品，可以發現此次系列中的名稱皆以「酒」為命名靈感來源，包括代表冷卻的、加冰塊之意的「Chilled」、「On The Rocks」，以及調酒經常使用的半倒全倒「Half Pour」、「Full Pour」，更延用了《007：皇家夜總會》中詹姆士龐德經典的台詞「Shaken Not Stirred」作為眼鏡款式名稱，相當饒富趣味。

▲「Shaken Not Stirred」四款顏色中僅有G3-FA的顏色型號有此「水滴」設計，NT＄7,200～8,400。



其中「Shaken Not Stirred」正是此次最吸睛的款式，鏡片上猶如液體沿邊緣流下的「水滴」造型設計，僅出現於G3-FA色號上，非常特別，實體上會隨著角度若隱若現，展現低調的巧思，由吳建豪本人示範更是襯托出率性氛圍。

▲「Chilled」墨鏡系列，NT＄6,000。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



此外，在Glasstique秋冬發表會上，邀請了品牌主理人吳建豪進行視訊分享，今日他也特別推薦了大方框款式的「Chilled」系列，戴起來很有氣勢、簡約大器又不失潮流韻味，以及「On The Rocks」圓框鏡片款式，本季主打的淡紫色鏡片，不過於高調卻能與別人做出區隔，能讓使用者展現獨特品味。

▲「On The Rocks」墨鏡系列，NT＄7,200～8,400。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）







▲全系列男生、女生配戴都適合。（圖／品牌提供）

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