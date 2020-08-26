左右常畫不對稱、修眉用剃或拔？彩妝師神解答5大「眉毛困擾」

▲眉毛畫得好能修飾調節五官比例，提升妝容精緻感。(圖／翻攝IG@kawakitayusuke)

記者張毓容／綜合報導

眉毛之於妝容和整體臉型比例有多重要大家都知道，但有些關於眉毛眉妝的困擾不解決，眉毛就是搞不定。像是修眉毛時該剃還是用拔的、眉毛常常畫不對稱等，就有日本專業彩妝師針對5大常見眉毛困擾一一解答。

▲Visée 瞬色定型眉彩膏，NT$240。(圖／翻攝IG@visee_kose)



Q：想漂眉毛但又怕後悔？



A：可先用持色1～2週的短期染色眉膏看看。

現在女生越來越敢挑戰一些亮度高、很淺的髮色，但連帶的也需要將眉毛顏色染淡一點才不會顯得突兀。除了在沙龍裡漂淡，市面上也有漂眉毛產品可在家自行操作，如果擔心直接漂眉毛之後會後悔，可先試試一次可維持1～2週的類刺青型短期染色眉膏，或每次化妝用顏色與髮色相近的染眉膏改變眉毛色彩。

Q：修眉毛用剃的還是拔的好？



A：只有確定不要的局部才用拔的。

流行的眉型一直在變，為免以後後悔現在修得太細了或修太多了，先觀察自己眉毛的生長範圍和形狀，只有以後長不出來也沒關係的局部，像是眉下、眼皮上的雜毛才用拔的，其餘位置最好都用剃的，尤其是眉毛上緣和眉尾部分。

▲兩邊眉毛常畫不對稱的人可以試試分區交替著畫。(圖／翻攝IG@laneige_kr)



Q：左右眉毛常畫得不對稱怎麼改善？



A：左右邊交替按著畫。

眉毛容易畫不對稱的人，不要畫完一邊眉毛再去畫另一邊，這樣修改起來很麻煩，試試看左右兩邊交替著畫。也就是畫眉頭、眉峰和眉尾等處時，畫到一個段落就先交替去畫另一邊，按照先畫好的那側高度、粗細把剩下的另一側畫好，再畫下一個部位。

Q：眉毛很稀疏或長得很慢？



A：塗抹保養液幫助生長。

現在市面上也有不少專為眉毛出的增長保養液，每天在眉毛稀疏的部分或想要更濃密的地方塗上增長液保養，另外，手邊若有睫毛增長液，用來替代塗抹眉毛也可以。

▲眉毛較濃黑的人可以利用彩色眉粉降低銳利濃妝感。(圖／翻攝IG@visee_kose)



Q：眉毛天生很濃黑怎麼避免厚重感？



A：用彩色眉粉營造輕盈時髦感。

眉毛天生就很濃密又粗黑明顯的人，用眉筆稍微畫一下就很容易畫得過濃，顯得妝感很厚重或看起來很兇惡，沒有時髦感。這類型的人可先用刷子順過眉毛毛流，接著選擇帶紅調或黃色的眉粉刷上眉毛，看起來會比用棕色、灰色輕盈，也更有時髦感，如果手邊沒彩色眉毛的話，用霧面眼影來取代也可以。

►還可搭配這些畫毛神器

▲植村秀 武士刀眉筆 日本工藝限定包裝，#灰棕/橡棕，NT$820。

▲BOBBI BROWN 超防水斜角眉筆，NT$1,400；BOBBI BROWN 超防水極細眉筆，NT$1,100。

▲Za 3D立體持色眉彩盤，NT$330。



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