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Tiffany嫁LVMH再延3個月　4000億交易案一波三折

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照)

▲Tiffany曾在第五大道旗艦店舉辦盛大活動，門前全是Tiffany Blue計程車。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

法國精品龍頭LVMH集團去年底宣布，將以每股135美元、總收購金額162億美元（約4941億台幣）天價，收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.，未料今年受新冠肺炎疫情衝擊大環境，交易案一波三折，原定8月24日要完成交易，但目前傳出往後延3個月，預計11月24日前定案。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照)

▲Tiffany Blue藍盒中的鑽戒是許多女性的夢幻款。

LVMH集團決定收購Tiffany，是集團主席兼執行長阿諾（Bernard Arnault）從商以來最大手筆的交易案，原本是喜事一樁，未料邁入2020年爆發全球新冠肺炎疫情、美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死而爆發的全美抗議潮，重創精品業。6月雙方在巴黎進行協商，LVMH董事會直言對Tiffany的債務處理能力表達憂慮。

▲▼ LVMH主席 Bernard Arnault 。（圖／達志影像／美聯社）

▲LVMH老闆Bernard Arnault出天價要買Tiffany，一波三折。（圖／達志影像／美聯社）

時隔兩個多月，市場又傳來最新消息，原定8月24日完成LVMH收購Tiffany確定破局，將時間表延後3個月，給予雙方足夠的協商空間，計畫11月24日前能有完美結果，目前雙方都未對此項消息做出評論。

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, LVMH
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