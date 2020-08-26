千金品味從小養成　Chaumet首推童書、冠冕入故事

▲Chaumet首度推出童書《The Enchanted Tiara》。（圖／翻攝Chaumet IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet出版不少珠寶專書，講述品牌經典、傳奇冠冕，但推出童書倒是第一回，攜手獲獎無數的法國藝術家兼設計師Hélène Druvert，創作繪本《The Enchanted Tiara》，闡述一位小女孩在Chaumet冠冕的保護下，成為一位風采迷人且具有成就女性的故事，品牌甫於IG發布消息，精美的內外觀已吸引粉絲如何購買了。

▲《The Enchanted Tiara》精美的插畫與內容，讓許多珠寶迷想收藏。



《The Enchanted Tiara》是Chaumet 第一本特殊設計的插畫童書，巧妙於故事中融合品牌的冠冕元素，描繪每位小女孩心中的夢想與心中所追求的美麗事物，同時也展現母親的愛與關懷，品牌共推出法文、英文與中文版，將於書店或網上發售，但目前台灣無銷售計劃，主要作為VIP客人的禮物。

▲Chaumet冠冕是許多女性的夢幻逸品，本月來台展出的Mirage 18K白金可轉換式冠冕可分開成為兩件冠冕，45,000,000元。



不少珠寶VIP的確從小耳濡目染，培養對珠寶的鑑賞力，關穎5歲的女兒CC就是有名的小小千金，日前已戴上出生時收到的珠寶禮物，款式包括寶格麗（BVLGARI）扇形吊墜的Divas’ Dream系列綠松石手環，以及Tiffany經典Return to Tiffany系列天河石珠串手鍊，時尚品味從小養成。

▲關穎女兒CC戴出生時收到的寶格麗Divas’ Dream系列綠松石手環，以及Tiffany經典Return to Tiffany系列天河石珠串手鍊。（圖／翻攝kwanterri IG）



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