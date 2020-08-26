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專訪／小野等了30年寫下《編劇魂》：電影讓你擁有很多人生

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記者鮑璿安／專訪

68歲的李遠，也是外界熟知的知名作家小野，出版超過百本書籍，同時也是斜槓的編劇人，小野謙虛稱自己是門外漢，回顧30年前剛踏入影視，一路接觸企劃、找演員甚至上片等電影工作經驗，小野將種種匯聚在新書《編劇魂》中，「一個人只能活一輩子，看一部電影卻能擁有另一個全新的人生。」

▲▼小野專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲小野第102本書《編劇魂》構想放了30年才動筆。（圖／記者黃克翔攝）

作家小野擔任過金馬執委會委員、曾獲得金馬獎最佳改編劇本，第102本書《編劇魂》，看似是再熟悉不過的經驗談，其實放了漫長的30年才動筆。回到30年前小野剛從電影公司離開，從事了8年的電影工作，企劃、編劇、製片、原著作者、版權銷售和劇本改編，甚至行銷等角色，全都親自走過一回，小野提到：「寫劇本不是一個關起門來的事情。」其實每個人都會講故事和編劇，因為編劇是生活中的取材，隨手可得、人人可做的事情。

就讀生物相關科系的小野，「不務正業」開始了寫劇本的道路，斜槓得很徹底，小野甚至在接觸電影時遇到侯孝賢、李安等知名導演，但他卻認為和「天才」在一起工作，絕對不是幸運的事情，因為天才在創作過程中總是渾然天成，相較於自己卻越來越自卑，於是選擇暫時安靜下來，而這本書的構想，一放就放了三十年。

▲▼小野專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲小野認為編劇的魅力在於內容永遠不受約束。（圖／記者黃克翔攝）

「我們得充滿真摯的情感，有一種非說不可的慾望，一切才可以開始。」小野認為類型本身不會約束內容，就像是各種跨類型的素材，「我寫過文藝、成長、軍教等，不熟悉的東西要先做出田野調查。」事實上，人生劇本自己寫，每個人都可以是自己的編劇。不過編劇有趣的地方其實在於，永遠不確定自己想寫什麼，小野提到：「你必須對這個題材感動，像是田野調查會發現許多過去不知道的事情，更讓你驚訝的是，經歷了中途的摸索改變，才真正確定了自己想寫什麼。」

▲▼禮客集團 215歐廚音樂實驗平台週年慶 邱佩琳執行董事贈畫儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲小野與圓山飯店董事長林育生（左）ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳（右）合影。（圖／記者黃克翔攝）

人物關係是一種化學變化，小野謙虛稱呼自己為門外漢，「最困難是我只是一個自學的人。」《編劇魂》可以幫助一片空白的人，對於所有初學者，小野排除一切門檻，這本書甚至可以當做散文閱讀，「因為每個故事都代表一個人生，一個人只能活一輩子，看一部電影卻能擁有另一個全新的人生。」

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關鍵字：

小野, 編劇, 編劇魂, 作家, 書籍, 電影, 專訪
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