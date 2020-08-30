日本「手寫Memo手機殼」引熱議　還可重複書寫！健忘症患者很需要

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雖然現在手機真的很方便，不管有什麼事情都有適合APP程式可以幫忙記錄，但是總有一派民眾，依然習慣以「手寫」記事，尤其是很緊急的時候，提筆圖文並用更能幫助整理思緒、增加記憶。針對「手寫派」群眾，日本文具廠商Wemo推出了一款可重複書寫的「手寫Memo手機殼」！且外觀簡約、顏色時髦，立刻引起了關注。

▲日本Wemo推出可重複書寫擦除的「Memo手機殼」。（圖／翻攝自Wemo官網，以下同）

其實日本Wemo在先前便是以可重複使用的「Wemo便利貼」獲得各種設計大獎，運用到手機殼上則是後來推出的新品。

這款「Memo手機殼」背面使用的是特殊矽膠、樹脂材質，只要用油性原子筆書寫，就能再使用「橡皮擦」輕鬆擦除，不管要重複寫幾次都行，只要盡量避免用水性筆寫即可，許多人會擔心「可擦拭」的功能是否也代表著容易被不小心抹去，不過此款特殊的材質能夠有效吸附墨水，一般的摩擦都是不會影響的，但也有網友反饋，若是書寫後放置時間太久會導致難以清除，不過沾上酒精就能再次擦拭乾淨。

▲只要用橡皮擦就能輕鬆卸除，重新寫字。

且「Memo手機殼」共推出非常多質感顏色，是否讓文具控們超心動？目前在台灣也能輕鬆找到網路代購賣家，售價約為NT＄770左右，很值得嘗試。

在日本造成話題的手機殼還有這款日本品牌「Birth」推出的「誕生色」系列手機殼，以占星術為基礎，並依照12個月份以12個顏色為該月份主色調，一整年366天（不放過閏年的2月29日），每一天都是不一樣的顏色，找到專屬於自己生日的色彩，送禮自用都十分有意義！

在 Instagram 查看這則貼文 Birth.｜366日366色の誕生色（@birth366）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 12 日 上午 12:57 張貼

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