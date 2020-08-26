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植村秀週年慶最低45折！官網獨賣超美工藝限定系列，小方瓶粉底買1送1

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▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀特別於週年慶期間推出全新「日本工藝限定版」，且限定於官網販售。（圖／品牌提供、記者張毓容攝，以下同）

記者張毓容／台北報導

一年一度所有女性最期待的周年慶即將到來，剛推出超人氣無極限光澤水粉底和柚子潔顏油的植村秀，放火無極限！不僅將最新光澤版「小方瓶」和柚子潔顏油打包入組，甚至還推出超划算的買一送一限定組，最低折扣45折起，官網更特別獨賣有著超美華麗限定包裝的「日本工藝限定系列」，想收藏、想補貨的粉絲一定要好好把握。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 日本工藝限定版全能奇蹟金萃潔顏油，450ml，NT$3,650；日本工藝限定版#55零刷痕粉底刷，NT$1,800。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 日本工藝限定版武士刀眉筆，#灰棕/#橡棕，NT$820；日本工藝限定版睫毛夾，NT$500。

今年植村秀週年慶首要關注重點非「日本工藝限定系列」莫屬。以日本文化中最重要的三大華美色彩黑、紅、金和象徵成長、吉祥、長壽等幸福含意的傳統紋樣「麻葉紋」及「雲紋」，打造出全新限量包裝，為4大明星商品：金萃潔顏油、55刷、武士刀眉筆和睫毛夾穿上大和風瑰麗色彩與圖騰新衣，美到根本就是收藏品！

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 日本工藝限定 ＃55刷光澤粉底組/＃55刷霧光粉底組，原價NT$5,163，特惠價NT$3,550。

「日本工藝限定」全系列將於9/7於植村秀官網和momo購物網限定開賣，更特別推出3款官網限定優惠組和官網週慶限定活動，不僅最新上市的「光澤版小方瓶」無極限光澤水粉底都入組，還有只在組合裡能獲得的超美特別訂製#55刷收納小包。

其中兩種「小方瓶」粉底搭配55刷的底妝組，內含無極限光澤水粉底或無極限超時輕粉底、日本工藝限定版#55零刷痕粉底刷、柚子精萃潔顏油50ml、無極限光澤水粉底5ml和日本工藝限定版#55刷具包，價值超過NT$5,000的限定組，以8折優惠價就能買到。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 日本工藝限定 全能奇蹟潔顏油組，原價NT$4,761，特惠價NT$3,650。

潔顏油組則是買1大瓶送3小瓶，內含日本工藝限定版全能奇蹟金萃潔顏油450ml、全能奇蹟金萃潔顏油50ml*2、柚子精萃潔顏油15ml，相當於76折就能帶回家。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲潔顏油買一送一組，買柚子精萃潔顏油或全能奇蹟精萃潔顏油150ml加送柚子潔顏油50ml X 3。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲無極限買一送一組包含無極限粉底液正貨乙罐（自選）＋無極限粉底液5ml X 7。

▲▼植村秀週慶45折起還有超美限定系列。（圖／記者張毓容攝）

▲預約禮內含柚子精萃潔顏油15ml+植物精萃潔顏油50ml+無色限極霧保濕唇膏迷你版。

除了官網獨賣的「日本工藝限定系列」，實體百貨專櫃的週慶組合也燒到不行，尤其首四限定組更推出經典潔顏油和高人氣「小方瓶」無極限粉底買一送一等超划算優惠組，折扣最低45折起，買到根本賺到！另外，線上預約預購會，還可獲得價值NT$1,300的「豪華預約禮」。
 

▲▼美妝「七夕情人節」優惠活動懶人包。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERICEI 煥顏透明蜜粉，#蜜糖色，29g，NT$1,500。

除了植村秀大打週年慶優惠，被稱為「底妝專家」的LAURA MERCIER也趁著全新神級蜜粉新色選上市，推出各種歡慶活動。

LAURA MERCIER擁有多款高人氣好評底妝產品，其中許多彩妝師、美妝部落客都愛用的熱賣神品「煥顏透明蜜粉」，將於本月底推出全新蜜糖新色「#Honey」，以低調蜜桃底色帶出溫暖、自然紅潤的光澤，為肌膚帶來好氣色。

▲▼美妝「七夕情人節」優惠活動懶人包。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER Honey甜蜜抱抱組，NT$2,100。

不僅特別為七夕情人節推出「Honey甜蜜抱抱組合」，內含全新蜜糖色「煥顏透明蜜粉#Honey」、天鵝絨粉撲，更加贈天鵝絨粉撲套、MINI透明蜜粉3.5g和限量天鵝絨粉撲抱枕，以7折優惠價格即可獲得價值NT$2,981的柔焦美肌神器組合。

▲▼美妝「七夕情人節」優惠活動懶人包。（圖／品牌提供）

▲蘿拉蜜思官網也推出活動，購買任一款煥顏蜜粉＋TOP 10任一商品，即可獲得「底妝權威3件禮」。

LAURA MERCIER官網更推出「超級蜜粉月」活動，即日起～8/31凡於官網購買任一款煥顏蜜粉＋蘿拉蜜思TOP 10任一商品，即可免費獲贈價值NT$903的「底妝權威3件禮」，內含明星蜜粉1+1豪華體驗組、煥顏凝露#保濕款10ml、限定化妝包。

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關鍵字：

2020週年慶, 週年慶, 週慶, 植村秀, Shu Uemura, 優惠組, 小方瓶, 粉底, 潔顏油, 日本工藝限定
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