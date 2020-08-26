日妞瘋搶！SABON爆紅「薄荷磨砂膏」，開啟每日潔顏儀式

▲SABON推出復活草純淨保濕系列，其中臉部磨砂膏獲得美妝大賞雙冠軍。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

高溫曝曬、油脂分泌旺盛，夏季更該注重清潔，杜絕所有肌膚問題，除了每日洗卸，可依個人狀況，一週使用一次或數次去角質產品，幫助清潔汙染粒子，同時溫和去除老廢角質，使肌膚回復柔嫩，後續保養產品也會更好吸收。

▲2020年推出全新包裝。SANBON 二合一臉部純淨磨砂膏，60ml，780元。

以身體磨砂膏出名的SABON，針對臉部清潔推出洗臉、去角質二合一的臉部純淨磨砂膏去年在日本上市即獲得超強口碑，今年升級上是更在短時間拿下@Cosme最佳臉部保養品和去角質產品，「洗完一點都不緊繃，摸起來很柔滑，而且超級清爽」，這是日妞使用後的真實評價。

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▲也推出200ml的大容量罐裝。二合一臉部純淨磨砂膏，200ml，1,680元。

蘊含能鎖住珍貴水分的復活草、品牌最經典的死海礦物質和玫瑰花水，奶油狀的柔潤質地，加入荷荷巴顆粒，溫和淨化與拋光肌膚同時，也能給予肌膚剛好的潤澤。

▲淺綠微粒是薄荷、淺紫微粒是薰衣草。

此次推出薄荷和薰衣草兩種香味，適合不同時機使用，薄荷適合早晨使用，幫助涼感醒膚，薰衣草則適合夜晚，幫助深層放鬆心情。

去角質霜看更多

▲CHANEL 深海精萃去角質凝膠，75ml，1,830元。

香奈兒深海精萃潔顏系列，內含鹽角草萃取幫助調節水分，同時保濕與強化肌底的功能，有效清除雜質和殘妝，維持肌膚的平衡狀態，使肌膚勻淨晶透。

用法不同於一般的搓揉去角質，建議在濕潤肌膚上塗抹凝膠，搭配按摩手法，停留約一分鐘時間，再以溫水洗淨，若想要加強去角質功效，建議於沾濕肌膚前使用。

▲AESOP 純淨滋潤去角質霜，75ml，1,550元。

純淨滋潤去角質霜兼具物理性(石英顆粒)和化學性(乳酸)去角質功效。建議敏弱性肌，洗完臉後可以敷著此去角質霜約莫5分鐘，使用化學去角質的方式協助肌膚代謝角質，就不怕過度搓揉傷害肌膚。

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