井柏然成男星「夯包帶貨王」！　回眸秀BV卡帶包狂吸千萬女粉

▲大陸男星井柏然成「穿衣範本」，帶貨Bottega Veneta紙質小牛皮卡帶包狂吸粉。（圖／品牌提供、翻攝自微博井柏然）

記者鮑璿安／台北報導

31歲大陸男星井柏然清秀五官深受時尚品牌喜愛，日前由工作室釋出一系列街拍帥照，井柏然身穿寬鬆牛仔外套，造型隨興之餘，背著Bottega Veneta（BV）紙質小牛皮卡帶包出鏡，順勢提升氣場。事實上井柏然堪稱「男星穿衣範本」，每每帶貨包款總是晉升夯包行列，高人氣不可小覷。

▲井柏然演繹BV紙質小牛皮卡帶包營造休閒帥度，白色編織紙質小牛皮斜背包NT$61,300；編織紙質小牛皮腰包木薯黃NT$61,100。（圖／品牌提供、翻攝自微博井柏然）

井柏然在微博擁有超過2300萬粉絲，更擄獲許多一線精品芳心，日前演繹BV紙質小牛皮卡帶包（The Stretch Cassette），以深色牛仔外套搭配白色包款彰顯視覺效果，站在古色古香的街頭擺拍，頗有衝突帥感，該包款則運用柔軟帶有光澤的紙質小牛皮體現休閒感，井柏然輕輕斜背在身上為造型加分不少。另外，特別之處更在於，由Intrecciato構成整體結構，每個皮條的正面皮革部分摺疊到內側，內側再包裹尼龍材質，不論性別皆可輕鬆駕馭。

▲大勢CHANEL19井柏然也早就入手。（圖／品牌提供、翻攝自微博井柏然）

事實上井柏然早已成為演藝圈「男星穿衣範本」，就連大勢CHANEL19也早已入手，該包款是卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）攜手的最後大作，結合品牌經典設計，包括大菱格紋車縫、皮穿鏈雙C環釦，三色金屬與皮革交錯編織的長鏈帶增添辨識度，即便是女星夯包，井柏然相中黑色款式搭配長袖上衣仍是毫無違和，一舉一動都讓粉絲大飽眼福。