2020「肩上短髮」是趨勢！林依晨、LISA都在剪　搭配捲度修飾出小V臉

最近有許多女星紛紛換上肩上短髮，不僅看起來非常清爽，視覺年齡也小超多～以下就盤點5位2020剪短髮的女星、不同造型適合的臉型，圓肉臉跟著剪也可以瘦小臉！

在 Instagram 查看這則貼文 Риша （@rachalleys）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 1 日 上午 2:44 張貼

肩上短髮造型1：林依晨－C字短髮

林依晨最近換上C字短髮，一剪就得到超多人好評～這款短髮其實也是很多韓妞喜歡剪的短髮造型，從髮根開始到下頷線的弧度，看起來很有瘦小臉效果，搭配齊平的俐落髮尾看起來就溫柔又清爽！

在 Instagram 查看這則貼文 Momo.GARDEN【ボブ×透け感カラー】（@momo__gram25）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 上午 12:25 張貼

尤其身為圓臉的林依晨剪完看起來臉又小了一圈，圓臉人想剪短一定要嘗試這款髮型！如果是細軟髮人，可以搭配髮根燙，這樣看起來就會有很漂亮的自然蓬鬆感～

肩上短髮造型2：Lisa－花苞短髮

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 下午 10:34 張貼

BLACKPINK回歸時剪了一頭短髮的Lisa不只被說又甜又颯，這款短髮更是2020必剪的夯款！Lisa的花苞短髮是在髮尾燙出很像花朵的澎捲度，看起來帶有微微的復古感，又很能增加髮量，如果對於一般的水波紋、復古捲已經看膩的女孩，就可以嘗試這款花苞短髮！

花苞短髮除了很適合扁塌細軟髮人燙之外，也很適合臉頰肉肉比較多的女孩～因為髮尾的捲度會在臉頰邊緣形成陰影，看起來就超顯瘦！

在 Instagram 查看這則貼文 강남역미용실 준오헤어 강남레드점 한태리（@junotaeri）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 6:06 張貼

肩上短髮造型3：楊丞琳－削肩短髮

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 7 日 上午 4:00 張貼

楊丞琳絕對是剪完短髮後討論度最高的女星！他的短髮雖然是很簡單的削肩短髮，但是非常俐落有形，尤其搭配上雙層挑染的髮色，看起來超級潮～

在 Instagram 查看這則貼文 tvN 드라마 공식 계정（@tvndrama.official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 下午 6:18 張貼

這款髮型連最近大勢韓星徐睿知也在剪，就知道它有多夯！不過因為這款短髮比較沒有澎度，對於修飾臉型的效果比較低，如果臉部比較肉的人建議還是留C字短髮會更顯瘦～

肩上短髮造型4：張鈞甯－精靈短髮

張鈞甯的精靈短髮絕對也是2020不能錯過的短髮髮型之一！這款髮型雖然看起來很難駕馭，但是其實意外的顯瘦又顯臉小！屬於圓方臉的人只要選擇中分、旁分瀏海，就能夠修飾看起來比較寬的臉部，比起一般短髮瘦臉效果更好！

而且這款短髮可甜可鹽，如果想要帥氣一點，可以選擇像張鈞甯在台北電影節梳的背頭造型；想要可愛減齡一點，就將瀏海放下梳成順毛造型即可～

在 Instagram 查看這則貼文 小林明彦（@kobayashi_akihiko）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 1 日 下午 4:51 張貼

肩上短髮造型5：TWICE Sana－法式捲Ｘ中短髮

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 2:35 張貼

最後一款就是TWICE Sana留的法式捲搭配中短髮啦！捨不得剪太短，又想要改變造型的女孩，這款髮型絕對最適合～法式捲的捲度自然又隨興，看起來非常溫柔，搭配肩上的中短髮也很清爽，而且綁馬尾時也會增加髮根澎度，日常百搭不失手的髮型就是它！

文／美人圈 圖／翻攝自微博@林依晨Ariel、@張鈞甯

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