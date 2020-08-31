fb ig video ETtoday search mobile

2020「肩上短髮」是趨勢！林依晨、LISA都在剪　搭配捲度修飾出小V臉

>

最近有許多女星紛紛換上肩上短髮，不僅看起來非常清爽，視覺年齡也小超多～以下就盤點5位2020剪短髮的女星、不同造型適合的臉型，圓肉臉跟著剪也可以瘦小臉！

肩上短髮造型1：林依晨－C字短髮

▲女星短髮。（圖／美人圈）

林依晨最近換上C字短髮，一剪就得到超多人好評～這款短髮其實也是很多韓妞喜歡剪的短髮造型，從髮根開始到下頷線的弧度，看起來很有瘦小臉效果，搭配齊平的俐落髮尾看起來就溫柔又清爽！

尤其身為圓臉的林依晨剪完看起來臉又小了一圈，圓臉人想剪短一定要嘗試這款髮型！如果是細軟髮人，可以搭配髮根燙，這樣看起來就會有很漂亮的自然蓬鬆感～

肩上短髮造型2：Lisa－花苞短髮

BLACKPINK回歸時剪了一頭短髮的Lisa不只被說又甜又颯，這款短髮更是2020必剪的夯款！Lisa的花苞短髮是在髮尾燙出很像花朵的澎捲度，看起來帶有微微的復古感，又很能增加髮量，如果對於一般的水波紋、復古捲已經看膩的女孩，就可以嘗試這款花苞短髮！

花苞短髮除了很適合扁塌細軟髮人燙之外，也很適合臉頰肉肉比較多的女孩～因為髮尾的捲度會在臉頰邊緣形成陰影，看起來就超顯瘦！

肩上短髮造型3：楊丞琳－削肩短髮

楊丞琳絕對是剪完短髮後討論度最高的女星！他的短髮雖然是很簡單的削肩短髮，但是非常俐落有形，尤其搭配上雙層挑染的髮色，看起來超級潮～

這款髮型連最近大勢韓星徐睿知也在剪，就知道它有多夯！不過因為這款短髮比較沒有澎度，對於修飾臉型的效果比較低，如果臉部比較肉的人建議還是留C字短髮會更顯瘦～

肩上短髮造型4：張鈞甯－精靈短髮

▲女星短髮。（圖／美人圈）

張鈞甯的精靈短髮絕對也是2020不能錯過的短髮髮型之一！這款髮型雖然看起來很難駕馭，但是其實意外的顯瘦又顯臉小！屬於圓方臉的人只要選擇中分、旁分瀏海，就能夠修飾看起來比較寬的臉部，比起一般短髮瘦臉效果更好！

▲女星短髮。（圖／美人圈）

而且這款短髮可甜可鹽，如果想要帥氣一點，可以選擇像張鈞甯在台北電影節梳的背頭造型；想要可愛減齡一點，就將瀏海放下梳成順毛造型即可～

肩上短髮造型5：TWICE Sana－法式捲Ｘ中短髮

最後一款就是TWICE Sana留的法式捲搭配中短髮啦！捨不得剪太短，又想要改變造型的女孩，這款髮型絕對最適合～法式捲的捲度自然又隨興，看起來非常溫柔，搭配肩上的中短髮也很清爽，而且綁馬尾時也會增加髮根澎度，日常百搭不失手的髮型就是它！

文／美人圈　圖／翻攝自微博@林依晨Ariel、@張鈞甯

【延伸閱讀】

2020日韓流行「短髮髮色」推薦！深栗色染完氣質爆棚，奶茶棕黃肌超顯白

日髮型師「短髮X瀏海」絕配髮型公式！不同臉型瘦臉必備造型，方臉&圓臉這樣剪絕不出錯

楊丞琳「雙層髮色」超夯！2020必備5款挑染髮色推薦，奶茶色不敗、黑X霧灰挑染韓星超愛

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

短髮, 中短髮, 髮型, 女星
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻 透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點 徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼 迪士尼「華麗風公主文具」貴氣逼人！金色原子筆、紙膠帶放桌上就是唯美擺飾 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物 日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面