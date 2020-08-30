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Angelababy瘦成排骨胸？每天做豐胸按摩5動作　上圍升cup、外擴也能集中

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Angelababy 出席Dior活動身穿粉紅網紗裙，甜美又浪漫的樣子就像是仙女下凡一般，再加上靈動的大眼和巴掌小臉，實在是美得不可思議！

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

不過眼尖的網友卻發現，Angelababy鏡頭上雖纖細，生圖鏡頭下卻瘦到讓人好心疼，胸前更甚至瘦到沒有一絲多餘肉，讓粉絲直喊：「吃多一點吧！」

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

Angelababy更因此瘦上熱搜榜，引起網友間的不小討論度。

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

其實最美的胸部不用巨大，但也不要迷你，胸型堅挺渾圓，上胸飽滿有料，最讓人羨慕！像是孫藝珍這般就是公認最美胸型，有自信又不失性感，穿上任何衣服也都會非常好看。

女孩別氣餒！保養老師這回就為大家帶來，5個美胸＆豐胸的按摩分享，搭配上正確的飲食和合適的內衣，飛機場也有機會變身波濤洶湧，外擴胸也有能集中上挺！一起看看吧～

豐胸按摩動作1：坐姿胸部拉伸

長時間低頭看電腦、玩手機，會導致胸部和背部的發力不一致，進而造成圓肩駝背、體態不良的問題。簡單的改善方式，我們可以利用一張椅子來幫助胸部拉伸，自然變成抬頭挺胸的好體態唷！（右滑圖片～也有地面坐姿的示範版本唷！）

動作間，記得將背部挺直，雙手抓住椅背，接著將身體慢慢向前傾，感覺胸部和肩部的拉伸。特別留意的是，動作中不要聳肩，以避免用到脖子的力量，反而讓斜方肌越來越大，變成雄壯的虎背。

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

豐胸按摩動作2：雙手上提

這個動作不單可以緊實胸部，還能打薄蝴蝶袖，瘦出漂亮手臂唷！動作很簡單，我們雙手臂併攏（手掌貼手掌，手軸也要靠緊唷！）接著，雙手一起上舉到極限，再回到原本的手臂水平位置。可以把握每天看電視時的廣告時間來做，不知不覺就能擁有天鵝臂囉～

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

豐胸按摩動作3：胸推

女孩不要害怕胸推，它其實是鍛鍊出飽滿胸型的厲害動作呀！居家運動時，我們不用像圖片示範這般拿啞鈴，改用「裝水寶特瓶」的重量就很足夠了。預備動作我們將上半身平貼地免，雙腳自然屈膝踏地，接著將負重（寶特瓶）高舉到肩膀上方，吸氣時將再休息、放回胸前。

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

豐胸按摩動作4：胸部按摩

透過每天的按摩，我們可以幫助促進氣血循環，幫助疏通淋巴，不單能讓胸部更集中挺拔，整個人的氣色也會好起來唷！

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

按摩間，也可以搭配上幫助集中胸型、改善副乳的撥胸動作。此外，編輯也叮嚀大家按摩動作要搭配上身體乳液，才不會拉扯到肌膚，反而壞了緊實皮膚唷。

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

豐胸按摩動作5：穴位加強按摩

延續上面的按摩動作，我們可以在幾個特定的穴位做停留和重點按壓，來幫助血液和淋巴循環。

神封穴：在胸部中間線的兩側。
壇中穴：在胸部中央。
中府穴：鎖骨最外側，橫放一隻手指下的地方。
鷹窗穴：乳頭垂直往上，和腋下平行的位置。
天溪穴：胸部側面，肋骨和肋骨之間。
淵腋穴：胸部中上側面。
乳根穴：乳頭位置。
開元穴：丹田。

▲Angelababy豐胸運動。（圖／美人圈）

最後，除了按摩要勤勞，食補也是一大關鍵唷！當身體擁有足夠的能量與營養，胸部才有辦法順利長大，變堅挺漂亮唷～

文／美人圈　圖／翻攝自buzzfeed.com、微博＠yyi9890228、＠每天健身課、＠健身老師課、＠益兴飞越、＠八组兔区长、小紅書＠nini早安、＠上官婉儿

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

Angelababy, 豐胸, 按摩, 瘦身, 運動
fashion.net

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