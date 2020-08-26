木村心美露美腿不及捲毛狗吸睛　靠Dior訂製姓名鞋刷存在感

▲木村新美一身休閒露長腿，包款、鞋子與耳環都出自Dior。（圖／翻攝cocomi_553_official IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日劇天王木村拓哉長女木村心美（Cocomi）是Dior品牌日大使，無論是服裝、包款、珠寶或配件，真正走入她的日常生活，搭配出屬於19歲的青春樣貌，少不了一雙有她名字的白布鞋、一款可兩面戴的珠寶耳環，當然還要與木村家的人氣狗寶貝Amu合影，讓大秀長腿的她都被可愛捲毛狗搶盡風頭了。

▲木村心美對狗寶貝寵愛有加。

木村家的毛小孩Amu與Etoile堪稱寵物界明星，經常出現在木村拓哉與2個女兒的IG美照中。木村心美這天照例將Amu當時尚配件，而一身休閒其實行頭不簡單，除了背Dior黛妃包，腳上穿要價28,000元WALK'N'DIOR白色帆布運動鞋，後面還有繡有她的名字「COCOMI」，是Dior 為顧客提供的ABCDior 個人化配件訂製服務，包括Book托特包、J’adior露跟鞋、報童帽等均可訂製。





▲木村心美穿Dior WALK'N'DIOR白色帆布運動鞋28,000元，享訂製服務於鞋上秀名字加價7,100元。

珠寶她也選擇年輕活潑的款式，佩戴可雙面戴的Rose des Vents羅盤玫瑰白色珍珠母貝黃K金耳環，一面是鑲鑽羅盤圖案，另一面為白色珍珠母貝，可依服裝風格自由轉換搭配。

▲Dior可雙面佩戴的Rose des Vents羅盤玫瑰白色珍珠母貝黃K金耳環，另一面是珍珠母貝198,000元。（圖／Dior提供）

►木村心美最新美照側臉殺！穿THE NORTH FACE羽絨衣狂噴仙氣