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LISA「泰式妝容」爆紅！掌握眼、唇5重點　扁塌五官也能打造深邃混血感

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說到最適合東方人的混血感妝容，絕對非「泰妝」莫屬！一般的歐美妝容因為我們的五官不夠挺拔、雙眼皮不夠深邃，在仿妝時候很容易受限，對新手來講更是難以掌握。

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

但是泰妝不一樣！泰妝從東方人的面部特徵做優化與延伸，重點式的放大五官，讓整張臉很自然的2D變3D，像是天生的混血兒一般。究竟泰妝不同於韓妝、日妝的化妝重點是什麼呢～跟著編輯一起往下看吧！

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

混血感「泰式妝容」重點1：無瑕底妝

日系底妝追求輕薄透，自然空氣感；韓系底妝強調光澤感；而混血感的泰式妝容，則特別強調「無瑕完美」的狀態。因此，底妝前建議先做妝前校色，爾後再挑選霧面妝感的底妝來完成。

如果是花貓瑕疵肌膚的女生，化妝師建議在妝前校色之後，先用遮瑕膏局部修飾黑眼圈、痘印等2D瑕疵。接著，選擇主打遮瑕的氣墊粉餅（或是遮瑕度高的粉底液，搭配美妝蛋）來做上妝。

最後，針對3D的痘痘、顆粒瑕疵，我們用遮瑕刷做小範圍遮蓋。如此的上妝手法會讓妝容遮瑕力很足夠，但又不會過度厚粉。

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

混血感「泰式妝容」重點2：眼妝

眼妝會是整個妝容中最多細節的步驟，但也是最能提高深邃感的地方唷！

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

STEP1：全包式眼線是泰妝關鍵！先畫眼線、再畫眼影

因為泰妝是「全包式眼線」，為了避免完妝後太過銳利、有殺氣，化妝師建議我們「先畫眼線再畫眼影」，這樣能自然的眼線虛化，眼妝深邃的剛剛好。另外，為了營造天生的混血感，眼線建議不要往外拉，用眼線膠筆描繪上眼線＆下眼線後2/3處即可。

比較下面這兩種眼線款式，便能明顯感覺同樣是全包式眼線，眼尾線條越是俐落、拉長，看起來氣勢感就強烈非常多！

STEP2：眼影範圍吻合眼型就好、不要過大

如果女孩手巧，可以挑戰畫歐美系的截斷式眼妝，搭配起來的混血異域感最強！如果是初學者，喜歡日常感多一點的人，我們可以用大地色眼影盤來畫眼妝。

眼影打底之後，先用淺咖啡色眼影暈染整個眼窩範圍。接著，用巧克力色的眼影，暈染眼尾後1/3處。這邊要特別留意，深色的疊暈範圍也不要超過雙眼皮摺皺的尾巴。

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

下眼瞼後2/3處，別忘了也要由後往前做暈染唷！最後再用香檳色，稍微提亮眼頭，記得範圍不要太大，細細的做提亮就好，以避免眼睛看起來會有些渙散。

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

STEP3：又濃又密的太陽花睫毛

泰式眼妝還有一個重點，就是濃密炸開，像是西方人天生的太陽花睫毛！為此，我們可以另外先將假睫毛剪成一簇一簇，分段貼在真睫毛上，用睫毛夾輕輕地把真假睫毛夾在一起，最後刷上睫毛膏、完工。

如果不會戴假睫毛，別灰心～化妝師技巧，把睫毛前後左右都夾翹之後，先刷上睫毛打底膏，接著半乾時刷上濃密型睫毛膏，最後疊刷纖長型睫毛膏，就能有堅固的孔雀開屏睫毛囉。

混血感「泰式妝容」重點3：野生感濃眉

初學者畫眉時，我們先畫出眉毛下緣線條，眉尾結束點可以稍稍往後延伸一點點。接著，把眉峰前畫水平線；眉峰後稍拉長，交點眉尾，勾勒出整個眉型輪廓。

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

稀疏眉毛的人，我們可以先用眉粉填色，再用眉筆補充毛流感；濃眉人則可以直接搭配染眉膏，畫眉時穿插用螺旋眉梳整理毛流方向，就完成囉！

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

混血感「泰式妝容」重點4：修容瘦臉

為了讓五官更深邃有立體感，修容也是非常重要的環節。我們可以選擇冷灰色來做鼻影、眉骨修容；暖灰色來做臉頰輪廓的縮小。

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

腮紅的存在感在泰妝中是明顯的，最常見的便是曬傷感的大面積頰彩。我們先把蘋果肌上的紅暈顏色刷完後，再稍稍用餘粉橫掃在鼻梁上即可。

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

混血感「泰式妝容」重點5：飽滿唇妝

最後，為了營造深邃、大五官的感覺，泰式唇妝會稍微畫出去嘴唇外緣，來呈現飽滿的效果。我們也可以參考Pony大神～畫M字唇的技巧唷！不論是薄唇刻薄或是厚唇香腸，都能被修飾為性感微豐唇。

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

以上小重點都掌握起來了嗎？讓我們一起畫出適合東方人的混血感妝容吧！

▲泰式妝容。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@y.makeup.u、小紅書＠钟佩佩

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LISA, 泰式妝容, 化妝, 教學, 混血感, 眼妝
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