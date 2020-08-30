宋慧喬畫報「高丸子頭」更顯瘦！5種綁法適合不同臉型　修飾效果超強

宋慧喬在SNS公開新拍攝的畫報，換上超有質感的高包頭造型，讓他看起來更顯臉小，整體造型又超優雅！髮型師表示宋慧喬這款髮型非常適合方臉、圓肉臉人，更加碼不同臉型適合的編髮、綁髮～想綁出最瘦臉髮型就一起看下去！

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 上午 12:14 張貼

瘦臉編髮髮型1：夾子綁髮

適合臉型：圓臉、方臉

在 Instagram 查看這則貼文 【大園佳穂 ボブ ショートボブ 透明感カラー】（@kaho.oosono）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 上午 5:44 張貼

最簡單又顯瘦的編髮髮型絕對非夾子綁髮莫屬！今年非常夯的韓系髮夾造型是圓臉、方臉人必備～很多女孩會擔心將頭髮撥開會顯臉大，但其實全部遮住反而會讓臉型被髮型「框住」，不只超顯胖，臉部線條也不好看～這時候只要使用小髮夾將耳側的頭髮夾起，整體造型會更加乾淨、清爽，再搭配鬢角瀏海跟胎毛瀏海，看起來就會超顯瘦！

在 Instagram 查看這則貼文 ショート/ボブ/ 国武さゆり（@petite_kunitake）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 下午 6:37 張貼

瘦臉編髮髮型2：高丸子頭

適合臉型：圓臉、方臉／短下巴、頭頂低

在 Instagram 查看這則貼文 みずほ （@mizuho.04）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 10 日 上午 4:11 張貼

高丸子頭也是很好拉長臉型的編髮之一～它能夠增加視覺上臉型高度，因此很適合臉部長度較短的人！髮型師建議在綁高丸子頭時，位置抓在頭心後方3-5公分處會最顯高又顯瘦～除了可以降低臉部肉感之外，它對於臉部長度不平均的人也很友善，可以從側面改善下巴過短、頭頂扁平且過低的問題！

在 Instagram 查看這則貼文 KOMAKI（@komakii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 上午 3:43 張貼

瘦臉編髮髮型3：低馬尾綁髮

適合臉型：方臉／側臉扁平

在 Instagram 查看這則貼文 長谷川裕二【タグ付け欄にお客様ビフォーアフター掲載】（@yuuuuuji_h）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 上午 7:02 張貼

低馬尾綁髮是韓妞非常喜歡的編髮之一～不只看起來非常隨興慵懶，但又很有女人味！這款髮型很適合方臉人，因為它在耳側的高度能夠平衡方臉寬下顎的問題～也會讓臉型線條看起來更柔和，臉部稜角不會那麼明顯！

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 차홍아르더이은 빌드펌 , 레이어드컷（@lee_eun_ch）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 6 日 下午 6:23 張貼

除了方臉人之外，它對於側臉比較扁平、五官不夠立體的人來說也非常適合～不過髮型師表示在綁低馬尾時要注意，一定要記得將頭頂的頭髮拉蓬鬆，這樣才能最好的修飾臉型！

瘦臉編髮髮型4：中馬尾

適合臉型：短下巴

短下巴其實是很多亞洲人的硬傷，不只會讓側臉看起來上下不平衡，正面看起來還超顯臉大！想要改善短下巴問題，就可以選擇中馬尾～因為中馬尾可以提升視覺重心，將視覺重心往上移之後，臉部上下看起來就會更平均，下巴也不會顯得過短～髮型師提醒在綁中馬尾時，和下巴、耳朵連成一線是最瘦的綁髮！

瘦臉編髮髮型5：公主頭

適合臉型：圓臉／高額頭

最後一款超顯瘦編髮就是公主頭啦！公主頭綁起來不僅很溫柔，看起來也會很顯瘦～因為上半部的頭髮往上綁，下半部的頭髮放下，所以能夠最大程度的增加臉型長度，讓圓臉人超瘦臉！除此之外，它對於高額頭的修飾效果也很好～像是最近很夯的圓臉女星趙露思就很喜歡綁公主頭！

文／美人圈

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