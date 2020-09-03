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2020最新「抗老精華」保養提案！掌握肌膚無齡感

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現今充滿壓力和汙染的生活中，肌膚老化已不再只和年齡有關。除了內在的遺傳性老化、外在的環境影響外，日常壓力、生活習慣帶來的「行為性老化」成為我們生活中影響最甚的老化因子，而慢性發炎更是造成肌膚提早老化的主要原因，這些避無可避的問題，造就肌膚鬆弛、敏感、缺水等狀況，該如何有效改善，請看2020最新的抗老精華保養提案：

La Prairie 萊珀妮 黃鑽魚子緊俏拉提精華

50ml／NT$23,950 (2020/08/17上市)

La Prairie萊珀妮全新升級「黃鑽魚子緊俏拉提精華」，首度融合品牌兩款最尖端的魚子保養成分，將擁有完美緊緻功效的「魚子精萃複方Caviar Premier」，與肌膚豐盈再造的靈魂成分「魚子精奢純萃Caviar Absolute」融合於精華之中，兩款珍稀成分調和出極致複方，為肌膚帶來前所未有的緊緻豐盈。此外更添加La Prairie萊珀妮獨家「植物萃取精華」，讓配方效果加成，為肌膚注入新生與能量，立即帶來宛如新生的逆齡效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

使用方法：

每日早晚，在完成清潔、調理與前導精華液後使用。輕輕按下黃鑽魚子緊俏拉提精華的啟動壓頭，讓獨特的雙管傳輸系統即時調和黃鑽魚子珍珠以及逆齡修復精華，瞬間轉化為絲滑的精華液。用力搖勻之後，按壓擠出一兩滴在手心，再以指尖沾取精華液，避開眼部、用掌心及指腹在全臉及頸部均勻抹開，喚醒臉部肌膚，每日持續使用可達到緊緻澎潤的逆齡效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

La Mer 海洋拉娜濃萃雙重修復精華

50ml／NT$18,600

海洋拉娜濃萃修復精華全新升級，富含萃取自深海巨藻的高倍濃度濃縮精華Miracle Broth TM 成分，以及海洋拉娜獨家肌膚保護成分高倍濃度萊姆茶萃取，有如液態防護膜，有效隔離易造成肌膚損傷之刺激物，同時協助肌膚恢復天然防護能量，協助穩定、強化敏感肌膚、舒緩發炎反應。長期使用能改善脆弱肌膚，抵禦環境中導致老化的刺激因子，有效中和汙染因子中的自由基，率先掌握時機預防老化。

使用方法：

早晚保養步驟在第一道精華液後、海洋拉娜保濕潤澤前，使用濃萃雙重修復精華，能保護肌膚並重建天然防護膜，也能於滑雪或日曬後加強使用，有效鎮定、舒緩暴露於極端氣溫下的肌膚。化妝前使用，能使粉底液更加服貼無暇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Global

RéVive 瞬亮高光精華

30ml／NT$4,500

RéVive全新推出『瞬亮高光精華』，蘊含豐富「珍稀光感礦物精萃」，藉由光感折射，接觸肌膚瞬間煥發勻緻珍珠香檳光澤，有效改善暗沉蠟黃，為肌膚全日聚光；「天然抗氧複合精萃」富含葵花籽油、乳木果油等多重植萃成分，提高肌膚對外防禦力、對抗自由基；結合RéVive專利「肌因再生賦活仿生科技」及「24胜肽」，幫助加速肌膚細胞代謝、膠原蛋白更新，全方位潤澤柔嫩、膨潤Q彈！

使用方法：

每日早晚清潔後使用，以指尖或利用「高光勻頰刷」取適量使用於臉部提亮部位；亦可滴入『光采再生活膚霜』或粉底液中混合使用，達到加乘透亮發光功效。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NU SKIN ageLOC活顏倍彈源液

60顆／NT$5,600

NU SKIN獨家直擊肌膚問題根源科技「ageLOC配方」與先進尖端科研「TRU FACE Firm Plex輪廓科技」，以頂尖科學結合多款有益於肌膚抗老化有效成分：富含綠茶多酚的綠茶菁萃、強化肌膚彈力的CoQ10、維生素C、E；提供肌膚補水保濕的無色類胡蘿蔔素、角鯊烷；多款來自大自然植萃成分：積雪草提取、向日葵萃取、紅花籽油、迷迭香葉萃取、紫錐菊萃取、橄欖萃取等，所組成的「肌膚抗衰老網絡」，能夠完整全方位提升並強健肌膚防護力，抵禦傷害，進一步提升保養肌效，煥活年輕肌底、釋放強大動能，打造所有女性夢寐以求、豐盈飽滿、平滑極致的緊緻美顏。科學驗證TRU FACE Firm Plex輪廓科技與ageLOC技術，結合蘊含多重植萃成分「肌膚抗衰老網絡」，能幫助肌膚緊緻再現。

使用方法：

連續使用12週後，實驗證明能明顯改善臉部至頸部的肌膚彈性張力，並帶來肌膚緊緻功效及淡化細紋等老化問題，重新賦予臉部肌膚緊顏光澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

黛珂 DECORTE 立妍光塑 彈力精華

50mL／NT$3,700 (2020/9/16上市)

黛珂推出全新次元的抗老「立妍光塑系列」，期待喚起疲倦肌膚的立妍肌能，恢復美力與彈力，實現平滑細緻且充滿彈力的肌膚質感。其中的彈力精華擁有多種美膚效果，美容成分「柚皮苷」由於難溶於水的特性使得難以運用在化粧品中，進而採用提高水溶性的「葡糖基柚皮苷」，並將它添加於化粧品中，著眼於角質深處的修護，以向上拉提肌膚般的保養手法，將保養成分融合於肌膚，恢復肌膚彈力，美麗顏值立即加分。

使用方法：

早晚使用於化粧水之後，取用按壓兩次壓頭的用量，將精華液輕輕遞延展於全臉後，從下巴到眼尾髮際部位，用掌心由下往上捧起臉部輪廓如拉提般向上展延數回。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

眼霜步驟怎麼擦才對？眼霜推薦、怎麼挑選，眼周保養問題大盤點

紅到炸翻的「冰冰霜」，台灣正式穩定鋪貨！不用再去澳洲搶了！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 抗老精華, 保養, 肌膚
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