蔡詩芸升格媽媽坦言改變很多　維持婚姻秘訣：彼此都要有獨立而自由的空間

很多人覺得歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸是人生勝利組，她當然是，但並不是輕易得來的。在音樂上，她花了幾年時間才拿掉別人給的刻板印象，在愛情上，跟Sunny也是繞了一圈才再遇見。對她而言，生活永遠新鮮。

蔡詩芸穿著裸色褲裝，神采奕奕地踏進攝影棚，一點也看不出來她正處於理應焦頭爛額的新手媽咪階段，她坦言，當媽媽真的是有史以來最大的考驗，已經超過六個月都沒睡好，不過看到女兒甜美的睡臉，一切都值得了。「媽媽這個身分改變我很多，生活的比重變得不太一樣，以前很在乎的事情現在看得比較淡，Katiya已經成為我的priority，因為她的誕生，我跟Sunny的生活變得比較穩定，什麼都以寶寶優先。」

音樂伴隨著我的靈魂



回憶起自己人生中第一個熱情，Dizzy豪不猶豫地回答了音樂。澳洲出生的她八歲就愛上音樂，成為音樂人的夢想在青少女時期已在血液裡流淌，她回想起在上海念美國學校時多麽愛去KTV唱歌，一聽到喜歡的旋律，心情如燦陽，身體更是不由自主開始舞動。

2005年，蔡詩芸發行首張專輯，但被主流市場包裹的糖衣不是她要的，直到2014年開始以Dizzy Dizzo為名，才讓音樂愈來愈有自己的樣子。她的旋律有點嘻哈，曲風帶點R&B，背景還襯著深沈強烈的Bassline節拍，有著自己獨立的調調。

「從以前到現在，音樂一直陪伴著我的靈魂，就存在我的血液裡。從音樂裡可以感受不同的情感，拓展了我的想像力。透過歌詞也能產生共鳴，無論是心情好或不好，一聽就很有感覺。」

說到音樂，她的眼睛就亮了起來，已經三四年沒出專輯，對年底即將發行的唱片感到極為雀躍，她說這次的歌曲會更嘻哈、更硬派，歌詞上也有她對生活的想法，「希望用音樂詮釋我活在當下的感受。」Dizzy這麼說。

對海洋一見鍾情



好動的她小時候就靜不下來，喜歡跟朋友曬太陽，打撞球，什麽活動都好，最怕的就是生活乏味。雖然從前就喜歡海邊，但直到遇見Sunny後才真正愛上潛水。羅蘭巴特在《戀人絮語》裡說到，戀人與戀人，都是單純的個體，也是一種符號，連繫這符號的正是愛情，而聯繫Dizzy和Sunny的符號無疑就是那些精彩的嗜好，Sunny愛玩車，Dizzy也有興趣，兩人更熱衷探索蔚藍海域。於是他們以四面環島的福爾摩沙為基地，從夏威夷、小琉球、馬爾地夫，到第一次在愛尼島上遇到鯨鯊時的驚嘆，連結愛的回憶。

「大約距今五年前我們到愛尼島旅遊，因為認識當地的漁夫，才知道在那邊自由潛水是所有人都會的技能，它們的文化裡有一塊就是這個。是當地人教我們愛上海洋。海底下很像另一個世界，除了接近海洋，更希望可以盡自己的力量幫助大自然。」Dizzy這麼說。

你要勇敢擁抱生活



從與海龜、鯨鯊共游的夢幻旅遊影片、Dizzy的日常保養、夫妻倆世界海洋日的淨灘、Katiya雙滿月小派對，甚至是拍攝雜誌的花絮，Dizzy和Sunny的YouTube頻道「The Sundizz Show」紀錄了他們生活的各種面向。「我覺得生活玩家就是要開心的生活，懂得自己喜歡什麽，也要大膽嘗試不一樣的事物，想法要開放，就能找到屬於自己的生活方式。」

衝浪、潛水和玩車，Dizzy不只有陽光健康的面向，她也喜歡安靜待在家享受一個人的時間，當下迎接人生新階段的她，依舊對生活充滿期待，但無形轉化得更內斂、更悠然。「現在自己的時間滿少的，但我還是盡量做想做的事，雖然因為還在親餵母乳，沒辦法像以前隨意的自由潛水，但一切都很值得。」

愛情是兩個獨立而自由的個體



對他們而言，Kaitiya的誕生是兩人都準備好後順其自然的節奏。「小孩是每個人的選擇，我們沒有特別計畫，結婚五年後才有寶寶，我覺得這樣反而很好，因為能給我們空間相處、探索兩人世界。我一直覺得女人不一定要結婚生小孩，除非在一個好的時間點，遇到對的人。」

這對外人看來只限鴛鴦不羨仙的夫妻檔並非沒有考驗，Sunny拍戲的時間比較長，有時候一年只相處兩個月，也因此Dizzy有了很多自己的時間。問到如何維持婚姻，Dizzy說：「當然也還是需要很多的了解、包容、體諒、忍耐，才能維持一段感情，女生也要有自己的事業和空間，讓另一半嚮往，你也要讓對方覺得他是自由的，你們是獨立的個體。」

想做什麼就去做



或許是生長背景使然，Dizzy從不侷限自我，對萬事抱持著開放的心態更是她的座右銘。「我不喜歡把自己框住，也不太找藉口，人生有太多『可是』會讓你永遠走不出舒適圈，我希望永遠都能嘗試新的事物，不懼怕挑戰。」

Dizzy說，迷人的女生一定要有堅強的內心，「大家很愛說女生要有自信，但是該怎麼做？對不自信的部分要懂得改變。比方說，如果不喜歡自己的外表，可以去剪頭髮、健身、換一種風格，開始對自己滿意的時候就會打從心底開心。沒有人能夠幫你找到自信，自信也不會從天而降，要自己搞清楚。」

那保持她生活愉悅的秘密是什麼呢？Dizzy說：「我想就是笑容吧。笑或是看見別人的笑容都讓我心情好。當然我也有陰鬱的面向，只是那些好像都放在創作上了，像我的音樂就比較黑暗，創作上我看得比較深，生活上比較正能量。我認為當你每天都有正能量，好事就會發生。」

※BY NICOLE LEE

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