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《以家人之名》譚松韻圓臉成功駕馭鮑伯頭！同款3髮型可愛不怕變肉包　

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《以家人之名》是繼《三十而已》之後最矚目的陸劇！特別是譚松韻飾演的李尖尖，被宋威龍、張新成飾演的兩位哥哥捧在手心中努力寵，整個螢幕都是溢出來蜜～讓人看著是羨慕到不行！（老天爺～請賜我哥哥吧！！

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

可有趣的是，劇中三人雖是兄妹，視覺年齡也覺得超合理，但現實中是譚松韻的年紀最大呀！其他兩位可都是未滿25歲的弟弟唷～

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

孩子氣的娃娃臉和水汪汪大眼睛，不僅讓譚松韻穿起學生裝無違和，也讓她能完美駕馭多數圓臉短下巴女孩恐懼的鮑伯短髮。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

學生感的鮑伯短髮好看但沒有顏值支撐或是大五官做協調，是很容易讓臉蛋像顆肉包子。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

因此，如果女孩擁有混血兒般的挺拔五官，或和譚松韻一樣是個超級娃娃臉，請別猶豫、大膽嘗試鮑伯髮型吧！只是一般凡人也別氣餒，我們可以參考譚松韻的其他髮型範本，掌握小技巧來剪適合自己的瘦臉髮型。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

譚松韻髮型範本1：露出點額頭

圓臉型的人通常臉頰較有肉，下庭下巴也較短，這時若再剪上整齊的瀏海髮型，會讓原本就不長的臉型輪廓被截斷，整張臉像是顆氣球。為此，髮型師首推女孩剪「八字瀏海」，露出點額頭肌膚來自然拉長臉型，同時弱化臉頰肉。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

不想大面積露出額頭？別緊張，打薄的氧氣瀏海也會是很棒的選擇！若隱若現的額頭肌膚，同樣可以達到視覺延伸效果，整個人看起來甜美又不失女人味。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

譚松韻髮型範本2：髮尾打薄、破壞圓臉輪廓

髮量很多的女生，不妨可以試試看將髮尾打薄，以此破壞圓臉輪廓，並增加整體的輕盈感，看起來會清純溫柔、初戀感滿滿，讓人心跳漏跳一拍！

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

譚松韻髮型範本3：鎖骨長髮最剛好

如果是細軟髮質或髮量不夠的女孩，頭髮太長反而很容易產生稀疏感，不如綁成小辮子或馬尾來的可愛有朝氣。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

可以比較上下兩張圖感覺一下。當譚松韻綁起頭髮後，能明顯感受到整個人更加陽光有元氣，甚至又再一次產生減齡感！

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

女孩可以試著放寬心，不用擔心少了長髮會失去安全感，有時候不糾結頭髮輪廓，直接綁起來大方露出臉蛋，會是更好的瘦臉選擇唷。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

如果一定要選擇出進可攻、退可守的髮型長度，髮型師推薦「鎖骨短髮」最理想！長度恰好落在肩膀上，是可以綁髮消暑的長度，放下來又有一定的小臉效果。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

直髮或燙捲也都非常討人喜歡，對圓臉人來說是十分百搭完美的長度。

▲譚松韻短髮。（圖／美人圈）

以下～髮型師也為大家帶來幾款適合圓臉人的髮型推薦，讓我們一起看看吧！

圓臉短髮推薦1：鎖骨蛋捲髮

鎖骨蛋捲髮可愛無敵，且是不挑臉型都好駕馭的唷！飽滿有彈性的波紋會打破圓潤的臉蛋輪廓，同時又能營造出甜美溫柔感。

搭配上八字瀏海讓臉蛋自然拉長，即便頭髮塞到耳後也沒問題，看起來更加有精神，但不會變肉餅臉。

圓臉短髮推薦2：精靈短髮

這款髮型帶著俐落角度，個性中帶著小女人味，也恰好中和了圓臉人的肉肉輪廓與稚氣感。剪完必成眾人焦點，整條大街都是時髦伸展台！

圓臉短髮推薦3：羽毛剪姬髮

這款髮型是從姬髮的輪廓作延伸，搭配上髮尾的羽毛剪層次，讓整個人看起來輕盈感十足，同時也散發著日系少女的氛圍，首推肉肉臉頰、髮量多的女孩嘗試。

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠谭松韵seven、＠电视剧以家人之名

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

譚松韻, 以家人之名, 鮑伯頭, 短髮, 髮型, 圓臉
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