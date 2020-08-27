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甘迺迪總統唯一金孫「傑克施洛斯堡」全美爆紅！高顏值、高學歷根本人間寶藏

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傑克施洛斯寶的外表、學歷，以及家事背景等，各方面都是偶像劇男神的設定呀！

還記得去年吳怡農因為高顏值、好身材、高學歷出征政壇而大爆紅嗎？近日美國也出現一位擄獲眾人的超級鮮肉，整個推特都在討論他，那就是前美國總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）和第一夫人賈桂林的唯一孫子—傑克施洛斯堡（Jack Schlossberg）！

傑克為總統候選人宣傳背書，意外爆紅！

18日舉辦的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，簡稱DNC）上，一段接近兩分鐘的影片就讓美國網友為傑克瘋狂！影片內容是他和母親卡洛琳（Caroline Kennedy）一同為總統候選人喬拜登（Joe Biden）背書。是說甘迺迪家族的政治背景，就算他們出現在DNC 也不是什麼新鮮事，然而卡洛琳過去一直非常注重孩子的隱私，即便出身政治世家，自己也曾是外交官（美國駐日大使），但她很少讓兒子直接參與政治事務，因此這次和兒子一同公開亮相也成為關注焦點。更讓美國人驚訝的是，傑克與已故的外公甘迺迪總統、舅舅小約翰甘迺迪十分神似，真的承襲了甘迺迪家族的高顏值基因。好東西要和好友分享，現在就一起帶大家一起認識這位望族鮮肉！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲甘迺迪總統家族的唯一男丁。（圖／Instagram @jackuno）

1993年1月19日出生的傑克是家裡最小的成員，上面還有大她三歲、五歲的姐姐。而他的本名其實叫John Bouvier Kennedy Schlossberg，是以外曾祖父，也就是外婆賈姬的父親約翰沃努布維爾（John Vernou Bouvier）為名，而Kennedy 當然是來自外公甘迺迪。

甘迺迪總統和夫人賈桂琳生了四位子女，不幸的是大女兒阿拉貝拉生產時就死亡，老么派翠克出生不到兩天就夭搖，活到長大成人的只有卡洛琳和弟弟小約翰甘迺迪。然而小約翰甘迺迪卻在38歲時與妻子因墜機罹難，算下來，傑克成了甘迺迪總統的唯一直系後裔男丁。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲男大18變。（圖／Instagram @jackuno）

不僅女大18變，傑克也是過了青春期之後暴風抽高又變帥！國高中時期的他是個圓滾滾的可愛小胖弟呢！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲耶魯、哈佛大學的高材生。（圖／Instagram @jackuno）

出身名門望族，傑克理所當然也在私立貴族學校受教育。他高中唸的是「Collegiate School」位於曼哈頓上西城，是一所美國最歷史悠久的私立男校，每年學費大概3萬美金，約123萬台幣。外公甘迺迪總統也是這所學校的學生，還從一年級讀到十年級呢！2015年，傑克從耶魯大學畢業並取得歷史系學位之後，又繼續在哈佛法學院和商學院攻讀聯合學位課程！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲不知偶包為何物！（圖／Getty© MARCEL THOMAS）

雖然家世顯赫，但可別誤會他是多麽嚴肅的人。或許是因為從更小時候就會被狗仔跟拍，已經習慣鏡頭，等到2006年14歲的他和爸媽姊姊在路上被拍，那街拍照就成了這樣的畫風⋯⋯他絕對內建自由幽默靈魂。
他有Instagram！

相較於先前幾代的家族前輩們，傑克比較願意讓大眾看到他的私生活。沒錯，他有Instagram，但他很少耍帥自拍，多數是家人照，有時候他也會拿自己青少年時期的照片來自黑，以及近期都愛發一些分析同義詞差異的圖。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲傑克說，這是當他發現多力多滋不健康的時候⋯⋯（圖／Instagram @jackuno）
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲傑克和爸爸。（圖／Instagram @jackuno）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝） 

而等你好不容易滑滑滑，滑到他露臉，點進去看到的，要嘛是他和朋友接力唱歌大走音的搞笑影片，要嘛是來自死亡角度的自拍，又或是萬聖節的扮裝照⋯



雖然想埋怨小哥為何不發好看的自拍，但如果本身已經是帥氣貴公子又自戀愛自拍，反而沒那麼討喜。還是現在這樣自然又帶點宅味的發文最好了！而且我們仔細翻找，仍然看到不負他顏值的照片呢！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

 

▲（圖／Instagram @jackuno，下同）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不知道傑克未來是否要追隨媽媽、外公的腳步加入政壇，但他過去曾參演影集《警網急先鋒》第八季大結局中，所以說不定也許有機會轉戰演藝圈，看到他更多作品？！我們拭目以待！

※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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