爆熱也不浮粉！模特兒們的不脫妝密技，快學起來

▲維持妝容的完整度是夏季一大課題。（圖／翻攝自IG/aoihamada，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

盛夏天天體感溫度破表，出門精心畫好的底妝，出門才沒多久就浮粉斑駁，若是去戶外遊玩，補妝更是不便，要拍出美美的照片完全不可能，以下3個不脫妝密技跟著做，讓你完美到最後一刻。

夏季高溫，肌膚泛油、脫妝機率大增，消費著挑選夏季底妝產品時，具有控油功能是首選，像是能幫助定妝的的蜜粉炳也很建議隨身攜帶，在容易脫妝的T字部位補強，隨時維持妝容。





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保濕做足，底妝更服貼

模特兒、女星都曾分享上妝前會敷面膜或是濕敷，幫助補足水分，當肌膚保濕力夠，後續的底妝能被肌膚抓牢，妝感更為服貼。唯一注意的是妝前保濕和底妝質地不要打架，若是上妝脫屑可就麻煩了。

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打底後「等一下」再上妝

越來越多女生懂得妝前打底的好處，可以幫助修正膚色、隔離控油、增加保濕度、修飾毛孔、防曬，都可依造個人需求在這個步驟中完成，替後續的妝容打好基底，但要記得飾底後給肌膚3分鐘緩衝，接著再上妝會服貼。

「零粉感定妝」學起來

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如果想要讓妝容一整天都能維持，絕對不能少了「定妝」步驟，但許多人總認為蜜粉粉感太重而忽略，蜜粉除了能幫助底妝定妝，也能抑制眼妝暈染，延長妝效，建議挑選透明色蜜粉，能柔化修飾肌膚，也能試試定妝噴霧能使妝容和肌膚更為貼合。

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