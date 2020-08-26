佐佐木希僅穿「睡衣」性感登封！罕見大方秀美背、事業線

記者王則絲／台北報導

日本女星佐佐木希在經歷丈夫偷吃醜聞曝光之後，經過短暫的沉澱便馬上復工，節目拍攝工作皆沒有因此而停擺，近日釋出復工後拍攝的首個雜誌封面，罕見嘗試了大尺度的性感風格，只穿一件粉色細肩帶出鏡，露出白皙美背與超纖細的大腿，粉絲們紛紛刷爆愛心：「女神」、「太美了好瘦！」也有不少人給予心靈支持：「工作、家庭都要加油！」、「永遠支持。」

在 Instagram 查看這則貼文 佐々木希（@nozomisasaki_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 下午 7:59 張貼

在老公出軌醜聞掀起議論後，佐佐木希對於該事件十分低調，在為夫發出道歉文之後，一切工作、社群上的狀態都如常，近期登上日本雜誌《ANAN》，穿著柔軟貼敷的細肩睡衣，罕見大方秀出大面積背部，第二張照片更是直接躺下來，展現腰臀曲線與若隱若現的事業線，撩人姿態令人噴鼻血。

不只祭出驚人美貌，佐佐木希也透露在本次一萬字的採訪中，花了四小時暢談目前的心聲與想法，該期雜誌將在9月2日發售，引起粉絲們暴動：「買！這期我一定買」、「又可愛又性感」、「美到不敢相信是這世界的人。」

▲佐佐木希近日參與節目《所JAPAN》。（圖／翻攝自IG@nozomisasaki_official）

面對如此大的風波，佐佐木希卻依然為了家庭著想，決定不把事情繼續鬧大，盡速回歸日常工作生活，在鏡頭前硬是展開笑顏，令粉絲們既心疼又敬佩。近期在社群上不斷為與名嘴所喬治共同主持的節目《所JAPAN》宣傳，且也不忘經常帶貨自己的主理服裝品牌iNtimite，上傳的每張穿搭照都猶如仙女下凡，仙氣爆棚。

▲佐佐木希帶貨個人主理服裝品牌「iNtimite」服裝。（圖／翻攝自IG@nozomisasaki_official）



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