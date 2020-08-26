44歲陳坤打趴一票鮮肉　當萬寶龍大使分享成功之道

▲大陸男星陳坤成為萬寶龍2020年全球品牌大使。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

國際精品近年來愛找鮮肉代言人開發年輕市場，但萬寶龍（Montblanc）發布最新三位全球品牌大使不走此路線，而是在演藝圈域發光發亮的傑出人士，分別大陸男星陳坤、演出《金牌特務》走紅的英國男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）、美國導演史派克李（Spike Lee），由他們自身的經歷呼應萬寶龍向心而行，自有所成」的新概念。

▲陳坤佩戴的萬寶龍明星傳承系列全日曆腕錶，148,500元。



3位最新品牌大使分別在萬寶龍形象影片中，闡述對生命的熱情，44歲的陳坤最為亞洲觀眾熟悉，影片中在他創辦的「山下學堂」表演學校裡，他常指導年輕演員並親筆寫信打氣，將自身對表演的熱情與興趣回饋社會；而形象照他佩戴萬寶龍明星傳承系列全日曆腕錶、拿著大師傑作系列小王子珍貴樹脂Le Grand鋼筆，帥氣模樣讓粉絲喊「他用的東西都想要」。

▲英國男星泰隆艾格頓搭配萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列小型行李袋，44,100元。



▲導演史派克李拿著萬寶龍大師傑作系列小王子珍貴樹脂Le Grand鋼筆，28,900元。

珠寶品牌則偏愛新生代演員代言，拓展新客層，華人珠寶品牌Qeelin即簽下導演陳凱歌的20歲兒子陳飛宇，由他擔任千禧大使展示旗下各Yu Yi如意、Bo Bo貓熊等系列，示範珠寶不僅跨性別，新世代也能戴出個人特色。

▲Qeelin千禧大使陳飛宇佩戴Yu Yi系列珠寶。（圖／Qeelin提供）

