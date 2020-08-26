fb ig video ETtoday search mobile

44歲陳坤打趴一票鮮肉　當萬寶龍大使分享成功之道

>

▲▼ 萬寶龍新代言人 。（圖／公關照）

▲大陸男星陳坤成為萬寶龍2020年全球品牌大使。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際精品近年來愛找鮮肉代言人開發年輕市場，但萬寶龍（Montblanc）發布最新三位全球品牌大使不走此路線，而是在演藝圈域發光發亮的傑出人士，分別大陸男星陳坤、演出《金牌特務》走紅的英國男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）、美國導演史派克李（Spike Lee），由他們自身的經歷呼應萬寶龍向心而行，自有所成」的新概念。

▲▼ 萬寶龍新代言人 。（圖／公關照）

▲陳坤佩戴的萬寶龍明星傳承系列全日曆腕錶，148,500元。

3位最新品牌大使分別在萬寶龍形象影片中，闡述對生命的熱情，44歲的陳坤最為亞洲觀眾熟悉，影片中在他創辦的「山下學堂」表演學校裡，他常指導年輕演員並親筆寫信打氣，將自身對表演的熱情與興趣回饋社會；而形象照他佩戴萬寶龍明星傳承系列全日曆腕錶、拿著大師傑作系列小王子珍貴樹脂Le Grand鋼筆，帥氣模樣讓粉絲喊「他用的東西都想要」。

▲▼ 萬寶龍新代言人 。（圖／公關照）

▲英國男星泰隆艾格頓搭配萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列小型行李袋，44,100元。

▲▼ 萬寶龍新代言人 。（圖／公關照）
▲導演史派克李拿著萬寶龍大師傑作系列小王子珍貴樹脂Le Grand鋼筆，28,900元。

珠寶品牌則偏愛新生代演員代言，拓展新客層，華人珠寶品牌Qeelin即簽下導演陳凱歌的20歲兒子陳飛宇，由他擔任千禧大使展示旗下各Yu Yi如意、Bo Bo貓熊等系列，示範珠寶不僅跨性別，新世代也能戴出個人特色。

▲▼Qeelin陳飛宇 。（圖／公關照）

▲Qeelin千禧大使陳飛宇佩戴Yu Yi系列珠寶。（圖／Qeelin提供）
 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 陳坤, Qeelin, 泰隆艾格頓
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

千金品味從小養成　Chaumet首推童書、冠冕入故事

千金品味從小養成　Chaumet首推童書、冠冕入故事

Dior 25億珠寶登台　珍珠當顏料玩暈染

Dior 25億珠寶登台　珍珠當顏料玩暈染

福原愛當江宏傑時尚導師　領進腕錶世界敗Seiko

福原愛當江宏傑時尚導師　領進腕錶世界敗Seiko

破損電話、名錶珠寶都賣　富藝斯「一站式」網拍招新客 李準基深情MV獨家曝光！周冬雨獻銀幕初吻虐戀模式on 楊丞琳被跳蚤惹毛　曬寶格麗9萬桃紅包息怒 蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服 孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死 影后被LV 9萬字母項鍊燒到　與芭蕾首席男舞者撞同款 IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面