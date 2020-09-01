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說・流行／Jennie「花花針織衣」來自這平價小眾品牌　背後闆娘還是個美人兒！

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記者王則絲／專題報導

韓女團BLACKPINK攜手重量級歐美巨星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）於8月28日時發行了最新單曲《IceCream》，回顧發布前的倒數海報造型，Jennie與Jisoo以彩虹色「花花針織」服裝呼應《IceCream》的粉嫩少女風，原來這身可愛的繽紛花朵套裝是來自英國小眾品牌「FLUFFY」，一曝光瞬間引起網友們熱搜，FLUFFY除了設計風格鮮明、大膽之外，品牌背後的老闆娘還是個超級大美人！

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲Blackpink穿Fluffy。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK成員們於新歌倒數預告宣傳照中紛紛穿上了FLUFFY的花朵針織服裝系列。（圖／翻攝自IG@blackpinkofficial）

Jennie為新歌染了一頭獨角獸漸層髮色，搭配上來自FLUFFY的粉色針織小花外罩衫和彩色針織短裙，整體造型最為搶眼；Jisoo則是展現一貫的氣質，同樣以彩虹色花朵針織衫的造型與粉絲們一同倒數；壓軸出場的Lisa也穿上了同品牌的黑色花朵針織裙；Rose在MV開播後也亮相了綠色的花花針織套裝。BLACKPINK讓小眾品牌FLUFFY一舉躍上國際，而現在成員們的使用款也早已銷售一空，帶貨能力可見一般。

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie身穿的粉色花朵開襟針織外套，定價75英鎊（約台幣NT＄2,890）。（圖／翻攝自Fluffy官網）

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo穿的花朵格子拼接彩虹針織衫，定價90英鎊（約台幣NT＄3,470）。（圖／翻攝自Fluffy官網）

▲Blackpink穿Fluffy。（圖／翻攝自IG）

▲Rose穿的向日葵花花針織套裝，上衣Crop Top定價35英鎊（約台幣NT＄1,366）、針織裙定價50英鎊（約台幣NT＄1,952）。（圖／翻攝自IG@shopfluffy）

「FLUFFY」是由一對夫妻Lulu與Bailey於2014年所創立，為一個英國的獨立小眾時尚品牌，以設計推出色彩繽紛的毛線針織單品為主，且一針一線純手工製作，以獻給和他們一樣熱愛慶典、崇尚自由靈魂的人們。

老闆娘Lulu私底下還是個擁有6.4萬粉絲的網紅，同時也是不折不扣的大美人，時常於IG上示範自家品牌服裝，性感火辣的身材與鮮明的個人特質，是品牌最佳代言人。FLUFFY商品價位約落在台幣2,000～6,000元上下不等，且支援全球運送，年輕女孩們入手不過於負擔也頗方便。

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲FLUFFY創辦人Lulu與Bailey夫妻。（圖／翻攝自IG@lulutrixabelle）

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲FLUFFY創辦人Lulu經常親自示範自家服裝。（圖／翻攝自IG@lulutrixabelle）

「FLUFFY」設計款以高飽和度彩色元素為主要風格，在各式針織單品中縫入花朵、雛菊、愛心、星星或是笑臉等童趣圖案，並採用大膽的撞色堆疊層次感，展現年輕少女的可愛風格，同時又能襯托性感韻味，除了最出名開襟針織衫之外，針織胸衣、Crop Top也是歐美女孩們最愛的單品之一，此外，也一併推出同系列的寬帽沿針織紳士帽系列，些微浮誇的派對風格反而特別受到歡迎。

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲FLUFFY。（圖／翻攝自IG）

▲招牌的花朵圖案之外，也有愛心、星星、笑臉⋯⋯等童趣圖案。（圖／翻攝自IG@shopfluffy）

▲Blackpink花花針織衣品牌。（圖／翻攝自IG）

▲FLUFFY。（圖／翻攝自IG）

▲可愛的胸衣、Crop Top為歐美女孩們的最愛。（圖／翻攝自IG@shopfluffy）

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