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阿嬤養的「胖虎」超圈粉！肥嘟嘟配霸氣眼神反差萌　「喊媽小虎」更惹人愛

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編輯／Emily　圖／翻攝自Facebook@Bu2ma、bu2matw.jollybuy.com、bandai.co.jp

插畫家不二馬大叔畫的「猛虎下山」系列貼圖擁有高人氣，裡面的胖虎身形肥嘟嘟，軟萌模樣圈了大批粉絲，可愛的胖虎這次被實體化，做成迷你版小公仔，共推出三種不同花色，還加碼一款哇哇叫的小老虎公仔，哭喊的樣子惹人憐愛，每一款都超Q，讓人想全部收藏。

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

「猛虎下山」貼圖裡的胖虎造型呆萌，胖胖模樣彷彿是被阿嬤養大的，根本就只是隻巨型貓咪，雖然胖但它一樣有霸氣眼神，這樣的反差萌更讓人無法抗拒。這次推出的「胖虎mini版模型」將它的表情神韻、圓圓身形完美複製，做成可愛逼真的公仔。

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

這款公仔有三種花色，一般的黃虎之外，還有「白虎」和「黑金虎」，不同配色看起來更帥氣，翻到底部還有做出粉紅色貓掌肉球，實在是太萌啦！

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

▲「胖虎mini版模型」售價台幣405元。

除了胖虎，另一款「喊媽小虎模型」也萌度破表，是依照不二馬大叔2018年的喊媽小虎圖製作，小老虎體型同樣圓胖，配上瞇眼、張嘴哭喊的表情，完全融化大家的心，擺在辦公桌心情瞬間療癒，讓人想跟胖虎模型一起全收，這系列可以在官方商城購買。

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

▲「喊媽小虎」模型售價台幣1,800元。

喜歡動物小模型的話，日本BANDAI則是將插畫家Gotte繪製的倉鼠「助六」實體化，做成扭蛋公仔，八月將推出最新版，共有五種款式，第一款是助六穿連身睡衣、第二款是套上蜜蜂裝，另外三款分別是低頭滑手機款、拍照比YA款以及上班族造型，每一款小倉鼠都超可愛，看了會想起療癒人心的插畫。這系列扭蛋一顆300日圓（約台幣82元）。

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）

▲胖虎mini版模型。（圖／翻攝自facebook@bu2ma）
 

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關鍵字：

老虎, 公仔, 胖虎, 猛虎下山, 不二馬大叔
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