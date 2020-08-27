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「史努比折疊桌」可愛實用兼具！床上打電腦超方便　收起桌腳秒變最萌擺飾

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編輯／Emily　圖／翻攝自10x10.co.kr、bandai.co.jp

韓國文具品牌10X10今年與《PEANUTS》漫畫合作推出多款聯名商品，先前的史努比冰淇淋隨行杯、香氛小夜燈…都很受歡迎，這次又有一款「史努比折疊桌」要來搶錢，史努比的呆萌狗臉變成桌面，同時兼具可愛與實用性，不用時把可折疊的桌腳收起來，還能直接變成擺飾，粉絲們看了超想要。

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

「史努比折疊桌」造型超Q，全白桌面做成史努比頭型輪廓，配上黑色的五官，整張桌子就是史努比的呆呆臉，可愛模樣用起來特別療癒。桌子有S（590×455× 270mm）、M（775×600×300mm）兩種尺寸，不管是席地而坐吃東西，或在床上打電腦、寫字都超適合擺上它，只要把下面的桌腳打開就能使用，非常方便。

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

這款折疊桌的桌腳很輕巧，要用的時候打開就能架好，擺在床上、地上都行，不用的時候把它們折疊回去，桌子直接變成一個史努比大頭平面擺飾！放在房間裡超級可愛，而且一點也不佔空間，可以輕鬆收納，根本專為房間狹小的人設計，身為史努比控這款真的必收。S尺寸售價19,200韓元（約台幣475元），M尺寸售價36,000韓元（約台幣891元）。

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

喜歡史努比小物的話，日本玩具公司BANDAI在八月也將推出一款《PEANUTS》「太空人」系列扭蛋，這系列是環保扭蛋形式，扭出來後可以組裝成可愛的公仔，共有三款造型，分別是頭戴面罩、化身太空人的史努比和查理布朗，以及站在月球上的糊塗塌客。這系列扭蛋一顆售價500日圓（約台幣138元）。

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比折疊桌。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

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關鍵字：

史努比, snoopy, 折疊桌, 桌子, 雜貨, 10X10
fashion.net

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