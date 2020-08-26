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不用去日本搶了！　MIKIMOTO 聯名川久保玲項鍊開放在台下訂

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▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

男士佩戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊很有型。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO今年1月於巴黎發表與日本服裝設計大師川久保玲合作的聯名串珠，初期只在品牌銀座店與COMME des GARCONS全球7家分店、Dover Street Market全球5家分店銷售，即日起終於在台北101頂級珠寶旗艦店開放預訂了，除了既有的Akoya珍珠，另可訂製南洋珠款式，所需時間約3至4個月。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲搭配COMME des GARÇONS銀製字樣的MIKIMOTO聯名系列珍珠串鍊，231,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲配上鎖鍊的MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，199,000元。

最初川久保玲的創新願景是希望以珍珠妝點於男性的頸間，推出7款COMME des GARÇONS與MIKIMOTO聯名珍珠項鍊，台灣目前開放訂製其中的4款，樣式包括珍珠串鍊搭配銀製鎖鍊、銀製COMME des GARÇONS字樣或雙排珍珠設計，而最入門為前端為珍珠串鍊、另外半圈銜接銀鍊，風格前衛，在台訂製後需全額付清，且不可退換貨。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲雙排珍珠的MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊（左）261,000元，搭配銀製鍊結的珍珠串鍊86,000元。
 

近幾年不僅服裝跨越性別，珠寶設計亦然，MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列即是男、女都能駕馭的款式；LV（Louis Vuitton，路易威登）最新Volt系列珠寶也以中性俐落的線條吸睛，翻玩品牌縮寫字母L與V，品牌辨識度百分百，也容易在日常穿搭。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲巴黎歌劇院芭蕾舞團首席男舞星暨首席舞者Hugo Marchand 佩戴LV Volt Multi 18K金手環231,000元，白K金手環247,000元。（圖／LV提供）

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關鍵字：

MIKIMOTO, COMME des GARÇONS, LV
fashion.net

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