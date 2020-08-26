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玫瑰花瓣包超燒！VALENTINO 秋冬女裝注滿花朵、蝴蝶結太迷人

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▲VALENTINO2020秋冬系列女裝搶先看，花瓣元素超燒。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO於今（26日）在台展示 2020秋冬系列，本季充分展現創作總監Pierpaolo Piccioli對於「平等流動」的渴望，像是不受年齡與性別約束的服裝細節，被整齊注入了藍、黑、灰等簡潔色彩，但轉眼又有花瓣、花朵一躍而上包款，都是本季必看亮點。

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲品牌秋冬系列以黑色、藍色及灰色為主色調的日常服展開。（圖／品牌提供）

VALENTINO 秋冬系列最鮮明之處就屬統一的著裝風格，成為創作總監Pierpaolo Piccioli設計筆下倡議平等的工具，模特兒的各種膚色、身材與年齡都成為美感的展現，與男裝息息相關的細節，如精準的剪裁、制服、黑色皮革和灰色系等，被設計師運用果斷冷靜的手法抹去了既有的規範，令造型更加流麗細膩。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲花卉圖紋印花洋裝（左），NT$172,000； 厚底短靴，NT$36,000；（圖二）亮片刺繡斗篷上衣，NT$228,000；（圖三）豹紋針織魚尾裙，NT$93,000。（圖／品牌提供）

服飾方面，像是以黑色、藍色及灰色為主色調的日常服，線條順暢中帶有各種鏤空、透視細節，硬挺大衣中加入了綁帶元素，遊走於剛毅與柔和之間，一眼望去，雖多是簡潔素色，但皮質馬甲與層層堆疊的花瓣、深V剪裁與魚尾裙的各種碰撞，都暗示了柔中帶剛的潛質，正是本季百看不膩的亮點。

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼VALENTINO 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲（依序）玫瑰花瓣造型肩背包，NT$87,000；造型高跟鞋，NT$54,500；小羊皮立體玫瑰花瓣造型迷你肩背包，NT$54,500。（圖／品牌提供）

而後以厚底高筒靴收尾，將整體造型回歸率性，時尚迷期待的Valentino Garavani Atelier手袋，以定制工藝注滿花瓣、花朵、蝴蝶結和鉚釘等一眾象徵品牌的經典標記，紅色花瓣宛如新鮮綻放開來，可以是手拿包、手機包、帆布包、高跟鞋等實用單品，尺寸不拘，利用層層堆疊的視覺效果創造豐盈感，也與南非當代藝術家Marlene Dumas以洗刷黑墨的呈現方式呼應。

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