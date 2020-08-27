ZARA平價版Jo Malone再推「香氛乾洗手」　防疫也能散發高級香氣

記者王則絲／台北報導

日前快時尚品牌ZARA攜手Jo Malone創辦人兼首席調香師Jo Malone MBE女士個人品牌Jo Loves，所推出的香水系列在國外火紅許久，終於在台灣上市，於門市掀起熱賣風波。而近日官方又默默上架了一款「香氛乾洗手」，雖然目前僅選用系列中其中一種香氣，且只於部分國家販售，但相信不久後也會正式登陸台灣發售，令人相當期待。

▲ZARA攜手Jo Loves系列又新推出「香氛乾洗手」。（圖／翻攝自ZARA官網，以下同）



Jo Malone 女士個人香氛品牌「Jo Loves」與ZARA攜手合作的香水系列，一共推出了八款不同香氣，全都是採用Jo Malone 女士在調配香水時最喜歡、最常用到的原料，讓民眾可以用非常親民的價格購入Jo Malone專櫃等級的香氛，在香水之後，此系列又將八款香氣原封不動挹注於蠟油中，打造一系列香氛蠟燭，同樣在未上市台灣之前便引起熱論。

▲VETIVER PAMPLEMOUSSE 香氛乾洗手，75ml 5.99英鎊（約台幣230元）、100ml 7.99英鎊（約台幣300元）。



而近期官方悄悄上架的「香氛乾洗手」，看來便是此系列延伸產品的下一步，不過目前僅挑選了八款香氣中的「VEITVER PAMPLEMOUSSE」一款作為首發乾洗手的口味，是以葡萄柚、香根草為基底，融合清新柑橘氣味的清爽款，男生、女生都適合使用，聞起來就有一種乾淨的氣息，與乾洗手的功能不謀而合。目前國外已上市一週，若是消費者們反應良好，說不定會接續推出其他香氣！

▲ZARA攜手「Jo Loves」推出的「ZARA EMOTIONS」香水系列，目前已於台灣上市。（圖／品牌提供）



像是ZARA這樣的快時尚品牌，不只是服裝，也有推出自家的化妝品、香水，攻佔美妝市場，而日本快時尚也不落人後，GU日前便宣布將在9月4日推出全新的彩妝線#4me，會在日本搶先推出唇膏、唇蜜、眼影膏以及眼彩盤，售價從日幣590元（約台幣165元）到日幣1490元（約台幣415元），令學生族群、小資女孩們特別心動期待，不過台灣目前則還沒有上市計劃。

▲GU宣布將推出全新彩妝線#4me。（圖／翻攝自GU官網）



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