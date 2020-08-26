【奧斯塔羅】心累了！跟目前對象提出分手是好的嗎？

很多時候在談上感情時

難免因為爭執或價值觀落差

起上些爭執及爭吵

當內心感覺到累時

你有曾經想過要分手嗎？

如果你目前也有這樣的困擾

那就跟奧斯老起來看

跟這對象分手是好的嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，如果你也正疑惑自己是否要和另一半提分手或是懷疑這段感情是否有未來，奧斯老師會建議你可以再多觀察看看囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是良好合作與互相尊重，所以奧斯老師要說的是，這樣的狀況與問題會比較偏向是個過渡期以及短暫的狀況，所以並不會始終持續這樣的情形。奧斯老師會建議你再多點耐心以及溝通，先聽一下另一半的想法是什麼或是對方究竟想說些什麼？嘗試先將情緒放在一旁，聽完對方的內心想法後，調整彼此的相處模式以及想法後就有望度過目前這個現況囉！

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選擇到這組牌的朋友，如果你也正想著分手還是暫時休息，奧斯老師會贊成你傾聽自己的內心囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是傷心以及難過，所以你和另一半目前所面對的問題或是內心想分手的這個念頭，短時間都無法有效獲得改善以及對於感情中也較難再提起努力的想法了。所以這刻不如先問問自己，是否還有心繼續努力或是有沒有力量再繼續加油，如果你也累了也乏了，那奧斯老師也會建議你和另一半提出分手，畢竟這樣的現況，要真的獲得改善或是狀況要調整到彼此都能接受的狀況，這條路是真的挺辛苦也沒有結果囉！

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選擇到這組牌組的朋友，目前如果你也疑問自己是否該提出分手，奧斯老師會建議你先緩緩這樣的念頭囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是休息以及沉澱，奧斯老師相信你也累了也疲倦了爭吵，所以難免起了想要分手的念頭。但奧斯老師會建議你在分手之前不如先沉下心好好想想這段感情，你是否還有感情或是留念？如果有的話奧斯老師會建議你不如提出暫時休息就好，稍微地逃離目前的現況讓自己好好喘息一下，稍稍地跟自己相處一下，這樣的牌組有望在經過這樣的休息後，就讓自己想分手的念頭沉澱不少唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議你不如就別再自欺欺人了，奧斯老師知道你對這段感情以及努力並且付出許多了！但畢竟這樣的牌組多半代表的是自欺欺人以及自我隱瞞，所以奧斯老師相信你比我都還要清楚你早就知道目前這樣的狀況，要調整要改變都已經機會不高了。你一直也都知道對方的改變已經到上限，甚至每次也都只是口頭的改變，所以奧斯老師要說不如和平的分開，不要讓彼此這麼的辛苦以及讓彼此都這麼的無力，讓自己好好的沉澱後再努力尋找更適合的對象，努力了這麼多也付出了這麼多，奧斯老師也不忍你在委屈自己囉！

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