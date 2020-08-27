【奧斯塔羅】你內心真正恐懼的是什麼？

在現實的社會中

我們總習慣掩藏自己

但你內心真正恐懼的是什麼？

今天就和奧斯老師一起來看看

你內心恐懼的是？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，你們對於現實生活一成不變或是平淡的生活會感到恐懼！因為這樣的一張牌多半代表的是不滿足與尋找，所以不難發現這樣牌組的你，時時刻刻都在前進。你們容許自己休息但不容許自己停下腳步，若是生活開始顯的平淡或是熱情、動力消退，你們就會再加緊腳步前進或是調整一下自己，多找些什麼事情來做，想辦法為自己平靜的生活增加點色彩。而特別是這樣牌組的你，雖然老是在追尋些什麼，看在周遭朋友或旁人的眼裡好似一隻無頭蒼蠅一般忙碌，但其實你們都很清楚自己要的是什麼喔！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你們就可愛許多囉！該說你們是選擇恐懼症嗎？還是根本就害怕面臨決定呢？因為這樣的一張牌多半代表的是選擇與猶疑，所以不難發現你們每每在面臨選擇時就會顯得相當困擾的樣子，是說你們當然也不是做不出選擇，而是你們內心那樣滿滿的小劇場，會在每次面臨選擇時就上演一齣齣的劇碼。你們習慣性的會將兩個選擇的後續狀況，在腦海想過一次，但重點來了，有時不想還好，一想就開始收不回來了，然後就無止盡的巡迴了，因此選擇到這牌的朋友不得不說你們在面臨抉擇時，還真挺可愛的喔！

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選擇到這組牌的朋友，你們對於自己的原則與想法可就顯得相當堅持囉！這樣的牌組多半代表的是公平與平衡，所以面對多事情你都是相當公平而且理性的，甚至你們大多時後會有自己的一套處事方式，不太喜歡被別人推翻或否定。對你們來說每件事情你都會有一定的想法，因此若是與別人的意見有落差，你是可以接受討論或是接受建議的，但一切都是要建立在尊重與良性溝通的前提之下，要是因為意見不同或是想法落差，劈頭就指責你或是要求你改變，你可是打從心裡就不會信服於這個對象的！

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抽到這組牌的朋友，你們是一個不喜歡變化的人！因為這樣的牌組多半代表的是順利與成功，所以不難發現你們對許多事情都會有一套自己的規劃，面對新的計畫或事情你們都會有自己的一套規劃，也會盡量多加考量可能會發生的事情。但就是因為如此，若是事情或計畫的發展不如你的預期或是超出了你的預期之外，你就會顯得煩躁與厭惡！雖不會因此就放棄或是選擇逃避，但對你們來說就會覺得「當初怎麼沒有考量這一部份」或是「怎麼就疏漏這一部份了呢？」這樣的想法，因此選擇到這牌組的朋友，大多都不喜歡事情超出預期或莫名的發展！

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