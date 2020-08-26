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「開架小黑瓶」變成面膜，一片含有整瓶精華！吳姍儒愛用MIT面膜也爆紅

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▲▼開架小黑瓶出面膜！一片含整瓶精華。（圖／品牌提供）

▲近來有不少人氣話題面膜引發熱議，就連女星、名媛都愛用。（圖／品牌提供，以下同） 

記者張毓容／綜合報導

有在關注PTT、Dcard美妝版的人，一定對被稱為「開架版小黑瓶」的巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華不陌生，添加專櫃級護膚成分，配上親民價格的高CP值，在網上擁有不少愛用者好評推薦。今年更全新推出超強安瓶式面膜，不僅一片含有滿滿一整瓶精華，更以獨特「液膜分離」方式讓面膜每次使用都是最新鮮狀態，還沒正式上市就引發熱議。除了巴黎萊雅，兩大人氣MIT保養品牌「初時肌」和「Abyssee」近日也都有爆款新面膜上市，連吳姍儒、李晶晶都是愛用粉絲。

▲▼開架小黑瓶出面膜！一片含整瓶精華。（圖／品牌提供）

▲巴黎萊雅 青春密碼注入式酵素精華面膜，33g X 5片，NT$499。（圖／品牌提供）

青春密碼酵素肌底調理精華是在開架護膚品中擁有超高人氣的精華代表，添加98%高純度酵母精華，高效美肌效果被譽為「開架版小黑瓶」，在亞洲更熱銷破百萬瓶。

▲▼開架小黑瓶出面膜！一片含整瓶精華。（圖／品牌提供）

▲青春密碼注入式酵素精華面膜運用液膜分離設計，每次使用前才將精華注入面膜布裡。

今年8月巴黎萊雅更趁勢推出全新「青春密碼注入式酵素精華面膜」，不僅98%高純度酵母精華和豐富胺基酸與維他命C，每一片面膜都含有一整瓶精華，搭配天然親膚的海藻纖維布膜，注入精華後迅速吸收，變成神奇的透明果凍質地，擁有極速傳導吸收力和高服貼度。此外，更運用「液膜分離設計」分為布膜區與精華液區，使用前再將精華液注入海藻膜布裡，讓精華液像是安瓶般新鮮封存，15分鐘就能讓酵素精華滲透肌底，密集修護滋潤肌膚。

▲▼開架小黑瓶出面膜！一片含整瓶精華。（圖／品牌提供）

▲初時肌 沙漠生命樹保濕面膜，3片，NT$600。

高人氣MIT保養品牌「初時肌」近來也推出全新「極地肌能面膜系列」，成分萃取自能抵抗險惡環境的珍稀植物，像是「沙漠生命樹保濕面膜」運用生長在非洲極乾旱地區的非洲生命樹，具有12萬倍的高量儲水量，被稱為沙漠旅行者的救星。不僅能幫助改善肌膚乾燥、脫屑，搭配3D瞬透活水晶、龍血，能增加保溼因子、形成防水薄膜，降低水分散失，就連Sandy吳姍儒都愛用大推「像我這種沾到灰塵也會泛紅難搞膚質都能用，敷完膚況超穩定」。

▲▼開架小黑瓶出面膜！一片含整瓶精華。（圖／品牌提供）

▲ Abysse 緊緻毛孔補水淨白面膜，2入/盒，NT$460；5入/盒，NT$980。

備受許多女星、名媛貴婦喜愛的MIT奢華保養品牌「Abysse」，歷經多年研究、針對毛孔粗大、暗沉、粗糙等肌膚困擾推出全新「緊緻毛孔補水淨白面膜」。內含毛孔修飾因子、極光藻、藍綠藻等收斂柔白保濕肌膚的關鍵成分，搭配親膚性極佳的美國杜邦天絲材質，能細緻粗大毛孔、保濕舒緩更柔膚亮白，一片就有三種功效，而且不分男女都適用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 開架小黑瓶, 安瓶面膜, MIT品牌, 巴黎萊雅, Abysse, 初時肌
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