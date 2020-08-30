韓式「炸雞軟糖」敢吃嗎？油亮外皮像沾辣醬　竟跟醃蘿蔔棉花糖是絕配

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@cu_official、@bebemarket_

韓國經常推出造型奇特的軟糖，像先前的五花肉、醃蘿蔔糖果…都在網路上造成風潮，最近韓國的CU便利商店推出了一款「炸雞軟糖」再度引起熱議，全雞形狀的軟糖超搞怪，外層有著滿滿油光，橘、紅不同顏色讓人想到韓式炸雞外層的滿滿醬料，超好奇吃下去是什麼滋味。

韓國CU便利商店推出的「炸雞軟糖」以人氣美食韓式炸雞為靈感，特別做成全雞的模樣，來滿足大家想一個人吃一隻雞的願望，雖然看到它們油亮的外皮，會直接聯想到洋釀、辣醬的味道，但其實軟糖口味很正常，分別是黃色的檸檬優格味、紅色的可樂味、橘色焦糖味這三種，外包裝還做成牛皮紙袋，超像從速食店外帶的炸雞。

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吃韓式炸雞不能少的就是白色的醃蘿蔔，這款「炸雞軟糖」也搭配了「醃蘿蔔造型棉花糖」，白色方形糖果乍看真的就像爽口的醃蘿蔔丁，配上塑膠盒包裝，相似度一百分，絕對要兩款買來配著吃！「炸雞軟糖」售價1,700韓元（約台幣42元）、「醃蘿蔔棉花糖」售價1,500韓元（約台幣37元）。

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另外，韓國的7-11也有一款「生魚片造型軟糖」超獵奇，軟糖使用紅、白、粉紅等生魚片常見的顏色，做成方形薄片模樣，特殊的包裝真的有種在吃生魚片的錯覺，讓人有點不敢吃下去，但其實它們是甜甜的草莓和蜜桃口味，可以放心的嘗試看看。這款軟糖售價3,800韓元（約台幣94元）。

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