299元就可以買到網傳的「保濕神水」　上妝、曬後都可以噴有夠划算

記者李薇／台北報導

夏季肌膚最重要的就是要做好保濕，對於肌膚保濕，噴霧絕對是不可以缺少的單品，不但可以隨時補充，尤其是在冷氣房裡面，更是超級需要，加上妝前妝後都可以噴，超級方便又實用，絕對是化妝包裡面不能缺少的單品。「Her和她」也集結了各種保濕噴霧、化妝水，通通都是划算價格就可以入手。

1.理膚寶水 臉部溫泉舒緩噴液 150ml，原價450元、特價299元。點我購買。

理膚寶水的臉部溫泉舒緩噴液早就是品牌非常經典的單品，裡面含有自然的礦物質，除了幫助肌膚保濕潤澤，還可以做到肌膚養分補充，重現澎潤飽滿的效果，特別是術後敏感的肌膚也可以使用，同時也可以做到妝容定妝。

2.雅漾 舒護活泉水 300ml，原價800元、特價399元。點我購買。

雅漾的舒護活泉水是敏感型肌膚必備的神級單品，因為裡面含有鎮定肌膚的成分，因此非常適合曬後肌膚使用，可以達到舒緩敏感的效果，溫和、不添加的活泉水，噴出來的水滴非常細緻，還可以用來定妝，相當方便多用途。

3.契爾氏 金盞花植物精華化妝水 500ml，原價2390元、特價1850元。點我購買。

契爾氏的金盞花化妝水也是風靡大街小巷的單品，因為裡面含有金盞花的精華成分，可以幫助肌膚舒緩鎮定，所以很多人都會拿來分裝成小瓶，當作保濕噴霧每天隨時補充，不僅能夠做到肌膚保濕，還可以順便保養，隨時隨地都擁有完美的膚況。