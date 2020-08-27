CP值爆高！394元就可以買到「粉紅牛奶」快煮壺　租屋族、學生都必備

記者李薇／台北報導

即將邁入開學的季節了，再過不久很多學生都要回歸校園，搬進宿舍，這時小家電就很重要，晚上泡泡麵、泡燕麥、泡咖啡都需要的快煮壺，「Her和她」早就幫妳準備好，超可愛的粉紅色快煮壺，原價1980元、特價只要891元，輸入hercp103還可以再折103元，相當於一個只要394元左右，快揪隔壁鄰居一起入手！

▲粉紅色的居家風格。（圖／unsplash）



秋冬即將到來，在變冷的夜晚想吃碗泡麵、喝杯熱騰騰的燕麥，卻沒有飲水機，又不想要開火（甚至是不能開伙）的狀態下，快煮壺就顯得超級重要，只要煮一壺水約只需0.8元電費，不需要顧火爐，輕輕鬆鬆就可以煮沸開水，泡一碗香噴噴的泡麵。

更厲害的是內層採用食品級316不鏽鋼材質，不氧化不鏽蝕，耐用又健康，8.5公分大口徑清洗非常方便，不用擔心手伸不進去，裡面藏污納垢，採用360度旋轉底座，方便多角拿取使用，還有分離式電源線盤設計，倒水不受電線牽絆並可360度旋轉，取用方便清洗更容易。

▲泡熱咖啡的快煮壺也要美美才行。（圖／unsplash）



不只是功能性，在外型上也是女孩非常喜歡的「粉紅牛奶」色澤，對於重視居家質感的妳，不再需要買超醜的銀灰色造型，居家空間輕輕鬆鬆就可以夢幻又繽紛，非常適合租屋在外面的小資女孩或是學生入手。

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「Her和她」推出鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，買一送一，原價1980元、特價只要891元，輸入hercp103還可以再折103元，相當於一個只要394元左右，不到500元的價格就可以入手快煮壺，簡直跟開架化妝品一樣便宜，入手絕對划算、CP值爆高！

即刻起至8月28日中午12點，「夢幻鍋具家電限時2.5折起」，包括ＣＰ值超高的鍋寶氣炸鍋、小資族試用的可愛粉色快煮壺，還有小家庭必備的蒸煮通用電鍋，只要買鍋寶316電鍋粉彩熱銷推薦組，另贈小內鍋+蒸盤+玫瑰料理刀。留意網站每天中午推出商品折扣碼，新會員首次加入還能馬上拿50元購物金。