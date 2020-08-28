超誇張便宜！櫻花粉燉鍋一個才394元　坐月子、燉湯都好方便

▲鍋寶燉鍋可以輕鬆煮湯。（圖／unsplash）



記者李薇／台北報導

鍋寶的燉鍋之前一在「Her和她」上市就被搶購一空，最近再度推出優惠下殺，買大1.5L送小0.6L，原價4760元、特價890元，輸入折扣碼hercp102，再折102元，等於788元，相當於394元就可以買到一個燉鍋，價格前所未有的划算，重點是櫻花粉紅色的外型超級時髦，燉煮、坐月子一鍋直接搞定。

燉煮是中華料理裡面很常見的烹調方式，尤其坐月子的媽媽或是想要補補身體，燉煮湯品、食物，好吸收也營養，沒有油煙、能保留食物原味，無需太多調味，對身體也更沒有負擔，無論煮粥、雞湯、滷肉、甜品甚或中藥，都能輕鬆完成，而且省了顧爐火的麻煩。

▲粉色燉鍋相當討喜，鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組 （1.5L+0.6L）原價4760元，特價890元。點我購買。



1.5L尺寸的燉鍋，有快燉、慢燉、保溫三段功能設定，簡單就可以做出許多道料理，低功率設計，不必頻頻看顧，擔心溢出或焦底，省時、省能源，加上可拆卸式的內鍋，不但好清洗，陶瓷材質更能將食物的原汁原味及營養完整保留。

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另外，煮好食物沒有立刻吃，很怕冷了又要重新加熱，這時可以使用低功率的保溫功能，6小時保溫電費約只需要0.5元，讓食物溫度保持在攝氏約70℃左右，滿足隨時享用美味料理的需求，相當方便又實用。





▲鍋寶養生燉鍋粉靚養生限定組，原價4760元，特價890元。點我購買。



購物平台「Her和她」推出「鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組」買大1.5L送小0.6L的組合，原價4760元、特價890元，輸入折扣碼hercp102，再折102元，等於788元，可以一鍋放家裡，一鍋給小孩帶到租屋或是醫院，當然也可以一次用兩鍋，省了很多煮飯的時間，一次可以搞定多種菜色以及全家大小的味蕾。

即刻起至8月28日中午12點，「夢幻鍋具家電限時2.5折起」，包括ＣＰ值超高的鍋寶氣炸鍋、小資族試用的可愛粉色快煮壺，還有小家庭必備的蒸煮通用電鍋，只要買鍋寶316電鍋粉彩熱銷推薦組，另贈小內鍋+蒸盤+玫瑰料理刀。留意網站每天中午推出商品折扣碼，新會員首次加入還能馬上拿50元購物金。