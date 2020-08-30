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52歲伊能靜眼周零細紋　關鍵就是每天用兩種眼霜、冰鎮按摩

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記者李薇／台北報導

眼周是最容易長細紋的地方，加上現代人用眼過度，長時間收看3C產品，眼周更是老化快速，女星伊能靜日前就分享眼周保養的秘訣，即使已經52歲，照樣眼周細緻、眼睛也很閃亮，關鍵就是在「分區保養」。

▲伊能靜,保養,眼周,眼霜,。（圖／伊能靜微博、品牌提供）

▲伊能靜眼周保養得相當好。（圖／伊能靜微博）

現在醫美發達，很多人都會使用外力幫助肌膚抗皺，但伊能靜表示，眼周如果打東西進去，就會有一塊一塊的感覺，會讓表情看起來不自然，所以對於眼周的保養非常重要。

她說，「我通常都會分成幾種不同的方式，其中一種叫做分區護理，我會用兩種不同的眼霜，下眼周用抗皺保濕的眼霜，上眼皮隨著年齡變化膠原蛋白流失，所以會使用緊緻的眼霜，而不是一款產品從頭用到底。」

▲伊能靜,保養,眼周,眼霜,。（圖／伊能靜微博、品牌提供）

▲伊能靜眼周幾乎沒有細紋。（圖／伊能靜微博）

另外，伊能靜也會把礦泉水冰在冰箱裡，將它凍成冰塊，每天早上起床就從冰箱裡面拿出來，眼睛浮腫的時候，利用底部凹槽的地方按摩，也可以使用瓶身滾動的方式按壓，做簡單冰鎮，搭配按摩消除浮腫，也可以利用瓶身在臉部滾動，讓肌膚更加緊緻。

在這之前，若是想讓眼睛更加濕潤，伊能靜也會使用熱水倒進杯子裡，加入綠茶的茶包，接著將杯子放在眼睛前面，利用蒸氣熏熱雙眼，讓眼睛可以放鬆。

▲伊能靜,保養,眼周,眼霜,。（圖／伊能靜微博、品牌提供）

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伊能靜, 保養, 眼周, 眼霜, 蘭蔻, 蘭芝, ALBION, 歐舒丹, sisley, 紀梵希
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