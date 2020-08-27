健身新手必知！5大常見NG迷思　流汗多不代表瘦身效果好

▲想成功瘦身練出緊實曲線，先避開錯誤迷思。（圖／翻攝IG@babebani、@euddeume_）

編輯／Amanda

現在這年頭，女生除了追求瘦，更想有著緊實曲線的好體態，因此越來越多人開始運動健身減肥練曲線，但剛開始接觸健身、運動的人常會有些錯誤觀念，快來看看以下5個常見的迷思你是否也有，及早避開，少走些彎路。

NG 1：能快速瘦的減肥法最好



網上常流傳一些快速減肥法，仔細看很多都是透過節食的方式來達成，不僅對人體健康不佳，減肥減太快，減掉的大多是水分和肌肉，掉得越快越容易反彈，而且反彈回來可能比原來更胖。尤其是肌肉流失，還會造成基礎代謝率下降，使瘦身效果變差，更會變成易胖難瘦體質。

▲女生沒有那麼容易要練出粗壯肌肉。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



NG 2：怕變壯所以不敢做重訓



不少女生想練緊實線條，但又怕健身會變「壯」，深蹲怕會粗腿、舉啞鈴怕練成大力水手。其實女性並沒有男性那麼容易長肌肉，女性體內促進肌肉強度、合成和力量增長的睪酮分泌量比男性低非常多，除非刻意大量訓練加上飲食配合，否則女性要練出大塊肌肉是很難的。

NG 3：太久沒運動，肌肉會變成脂肪



很多人都有這種錯誤想法，以為運動就能把脂肪練成肌肉，而太久沒鍛鍊，肌肉就會變回脂肪。事實上，肌肉和脂肪是兩種完全不同的物質，長期沒運動鍛鍊，不會讓肌肉變成脂肪，只會萎縮，但只要重新規律訓練，很快就能恢復。

▲伸展可幫助放鬆肌肉，但還需要配合減脂雙管齊下。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）



NG 4：常做伸展就能瘦腿



女生都想擁有一雙細直勻稱的美腿，比起腿短更怕腿粗。想要瘦腿先要了解自己腿看起來粗的原因，可能是肌肉腿或脂肪腿，更多的是肌肉混合脂肪，但很多人都會因為腿摸起來硬硬的，誤以為自己是肌肉腿，其實只是因為長期沒運動，脂肪也會變硬，所以想瘦腿除了做好伸展放鬆，也別忽略減脂。

NG 5：汗流越多代表瘦身效果越好



流汗量和減脂效果沒有太大關係，流汗量是跟溫度、濕度和體質有關，而瘦身效果是看運動時消耗多少熱量，跟心跳率有關，所以網上流傳可幫助提升瘦身效果的爆汗服或包保鮮膜運動等方法，其實都是白費力。

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