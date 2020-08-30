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日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想

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編輯／JJ

先前日本求職網曾經針對女性做過「最嚮往老公職業」調查，近期則有另外一項調查，是針對20～30歲的日本男生進行訪問，統計出了以下「最受男性歡迎的女生職業」TOP5：

►日本女性嚮往老公的職業Top3　律師讓人又愛又恨、第一名「功能」很強大

TOP5. 醫生

不論在男生還是女生的清單裡，「醫生」都是相當受到敬重與崇拜的職業，且薪水普遍偏高，若要作為結婚對象無後顧之憂，但缺點就是擔任醫生非常忙碌，陪伴對方的時間比較少，也許正是醫生只排行在第五名的原因。

▲日本調查。（圖／翻攝自IG）

▲女性醫生與男性醫生一樣受到歡迎。（圖／翻攝自《Doctors》） 

TOP4.咖啡店店員

咖啡店店員被列在榜單中著實令人驚訝，不過其實也不難理解，不論是日本還是台灣，現在城市巷弄裡漂亮又文青的特色咖啡店越開越多，偶些店家甚至會精選「顏值」，讓人覺得咖啡店店員們都特別的有氣質、特別漂亮。而且看著會泡咖啡、拉花的女生，總覺能看見未來每天早上喝到另一半煮的咖啡的光景，令人心動。

▲日本調查。（圖／翻攝自IG）

▲咖啡店店員總有種知性氣質。（圖／翻攝自《在咖啡冷掉之前》）

TOP3.空姐

男生都愛看的空姐竟然只擠進榜單第三名！長得漂亮是必然的，看起來親切好親近，笑起來又很甜美，認真工作的樣子幹練有魅力，讓人很期待私底下反差萌的模樣，受訪者也表示：「特別喜歡空服員有活力的樣子。」

TOP2.模特兒

模特兒是許多日本女孩們的夢想職業，同樣有著亮麗的外表，且能夠當模特兒，身材比例可說是一等一的，沒有男生不喜歡，帶出門超有面子，但是又不會像明星那樣無法以正常人模式相處。

▲日本調查。（圖／翻攝自IG）

▲模特兒的臉蛋、身材都無可挑惕。（圖／翻攝自IG@toritori0123）

TOP1.護士

而奪下榜單第一名，在眾多職業中脫穎而出的是「護士」！男生們對於穿著護士服的女生們特別沒有招架力，對護士存在著許多幻想，她們擁有許多專業知識，是值得託付的對象，待人溫柔、可愛又體貼，偶爾柔弱的樣子讓人特別想照顧。

▲日本調查。（圖／翻攝自IG）

▲「護士」奪下榜單第一名！（圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》）

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關鍵字：

日本, 日本調查, 日本男生, 女生職業
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