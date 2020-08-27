風・Luxury／寶格麗刷新紀錄！ 日內瓦秀史上最薄陀飛輪計時自動錶

▲寶格麗OCTO FINISSIMO超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶，4,330,000元。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，徹底改變鐘錶界的傳統，原定春天登場的百年歷史的巴塞爾鐘錶展（BASELWORLD）取消，Watches & Wonders則改為線上錶展，但與實體錶展相較，始終少了點「人味」，於是寶格麗（BVLGARI）聯合百年靈（Breitling）等品牌，昨起至29日於瑞士日內瓦舉辦Geneva Watch Days錶展，寶格麗果然留一手，將創下第六項世界纖薄錶款紀錄的OCTO Finissimo 超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶，留在這場盛會發表。

▲寶格麗OCTO Finissimo超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶刷新同類錶款纖薄紀錄，總厚度僅7.40mm。

Geneva Watch Days錶展共有百年靈、寶格麗、De Bethune、Gerald Genta、GP（Girard-Perregaux，芝柏表）、H. Moser & Cie、MB&F、Ulysse Nardin（雅典表） 與Urwerk參加，但為避免群聚，各品牌分別選在飯店或自家專賣店展示新品，讓主要來自歐洲的經銷商或顧客近距離賞錶。

寶格麗於開展首日端出打破世界紀錄的OCTO Finissimo 超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶，結合單按鈕碼錶、陀飛輪與環形自動盤組成厚度僅3.50mm的超薄機芯，加上錶殼厚度也只有7.40mm，是品牌第6款締造纖薄腕錶紀錄的錶款，限量50只。

▲GP於日內瓦盧梭島上架起招牌金橋造型的裝置，宣傳為期3天的Geneva Watch Days。（圖／翻攝GP IG）



▲GP Free Bridge腕錶（左），限量88只的Free Bridge Infinity腕錶。（圖／GP提供）



GP為宣傳Geneva Watch Days錶展下足功夫，於日內瓦盧梭島（Île Rousseau）上架起招牌箭型金橋造型的裝置，橋上也懸掛金橋圖案的旗幟，2款新錶Free Bridge與限量88只的Free Bridge Infinity，便是向1867年創作的傳奇三金橋致敬之作，但內在與時俱進，選用矽材質製作擒縱及擺輪的零件 並配備超大弧度的拱形錶鏡凸顯精巧機芯。

▲百年靈 Endurance Pro腕錶搭載SuperQuartz™超級石英機芯，橡膠帶款92,000元，NATO錶帶需另購。（圖／百年靈提供）

百年靈則推出以超輕盈Breitlight®材質打造的Endurance Pro腕錶，此材質比鈦金屬輕盈3.3倍，抗磁、耐刮，搭載設有溫度補償調節機制的 SuperQuartz™超級石英機芯，定價不到10萬元，鎖定熱愛運動的時尚男女，共有白、藍、黃、橘或紅色Diver Pro橡膠錶帶等5款，可另購NATO錶帶搭出專屬風格。