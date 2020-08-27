膚質大躍進！女星愛用「妝前乳」推薦，遮個黑眼圈就出門

▲善用飾底乳，底妝輕薄服貼不是夢。（圖／翻攝自IG/rainie77、anno8o7）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

總羨慕別人的底妝輕薄服貼，不懂為何每次上妝總有粉感，別灰心！不是因為你的皮膚比別人差，問題出在「妝前步驟」，許多女星善用妝前乳，讓膚質大躍進，調理好膚況後，後續粉底減半，想要偽素顏，遮個黑眼圈就能出門。

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 多效彈潤美肌乳T+，SPF50+PA++++，35ml，900元。

以好膚質著稱的楊丞琳，平時素顏被認為有化妝，其實她只有塗抹高效三合一的資生堂小金管，保濕、防曬和飾底一瓶搞定，出門只要再遮個黑眼圈就好。

▲CHANEL 時尚裸光煥顏露，30ml，2,000元。

比起無瑕妝感，許瑋甯更愛露出一點臉上小雀斑，看起來更自然。她曾分享私下離不開香奈兒的時尚裸光底妝系列，除了基本防曬、保濕，更能把自然美化肌膚，就像開了美肌濾鏡。

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▲Giorgio Armani 保濕持妝乳，35ml，1,650元。

Giorgio Armani全新裸粉持妝乳，蘊含50%保濕水精華，更結合輕感精華油與礦物極細粉體，能瞬間柔焦毛孔、霧化瑕疵，肌膚看起來更細緻平滑。運用光影折射原理，能修飾膚色不均，同時提亮膚色。

▲RMK透光遮瑕筆，1,250元。

跳脫厚重粉感，RMK打造極致薄透兼具水感的遮瑕筆，融於肌膚的薄膜質地，水潤延展的同時， 透亮遮瑕黑眼圈或暗沉等等膚色不均勻的問題。

▲肌膚之鑰 光采無瑕妝前凝露，30ml，2,100元。

採用獨家光感賦活強化物，消除暗沈提升肌膚亮度，保濕液般薄透質地 ，完美融合粉底，除校正膚色外，更能有效平衡油脂與調節乾澀，打造完美夏日妝容。

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