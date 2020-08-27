不佔空間！居家擴香化身為「香氛枕頭」，想放哪隨心所欲

▲麻料布袋可隨意形塑，不受室內空間限制。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Culti Milano品牌創辦人 Alessandro Agrati曾說：每一個空間或物體，都有它獨特的氣味，美好的東西就該搭配令人愉悅的氣氛。由此可見香味對於生活的重要性，比起身上噴灑的香水，室內香氛更能彰顯你的整體品味。

居家香氛常因空間受限，Culti 找尋出一種可依空間隨意形塑、可以隱密地融入環境的芳香型式 : 利用充滿溫度的質感麻布袋，簡單地裝入香氣四溢的香氛栗粒，就能夠輕易的透過您鍾愛的香氣，妝點個人空間。

▲Culti Milano香氛袋+香氛栗補充瓶，2,000元。

簡約的PET瓶裝載著約 270g 的香氛栗，恰恰是能夠完美的透過麻布織袋呈現香氣美妙的用量。一共推出四種香調，包括地中海柑橘、蔚藍大海、綠茶雅韻和絲絨暖香可供選擇。

▲Bamboo 無水擴香儀，2,700元。

Bamboo以東方文化中饒富文學內涵與祝福寓意的竹子為靈感，藉由巧妙結合自然線條的洗練造型，為居家與辦公室、商業空間增添療癒放鬆氛圍。搭配天然精油使用，幫助強化身體防禦力，提升身體、心靈雙重防護。

採用專利靜音霧化技術，不需要加水或加熱，直接將天然精油霧化，使香氣溫和地擴散於大面積的空間當中，將未經稀釋的天然精油化為質地細緻的香氛霧氣，淨化空氣、去除異味，快速打造宜人的薰香環境。

▲La Belle Mèche室內擴香系列，8款香氣，200ml ，2,000元。

來自法國的La Belle Mèche室內擴香，清新不張揚的氣味特質，與各式風格的居家空間完美結合。每款室內擴香皆附10根天然藤枝，可以依照個人喜好調整擴香強度，每瓶約可使用3個月，可適合隨著季節更替香氛氣息。

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