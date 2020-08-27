愛過才懂的6個真理：「沒人會失去所有，至少，你還有自己。」

▲愛情並非努力就能收穫，很多時候都是時機的問題。（圖／翻攝自FB/可不可以，你也剛好喜歡我，以下同）

編輯 / Lily

電影《可不可以，你也剛好喜歡我》票房開紅盤，作家肆一用最簡單話語，道破了愛情的真實。片中許多經典台詞發人深省，像是「喜歡與喜歡之間，只欠了一個『剛好』」、「關於愛情，你只能很努力，不是很努力要他來愛你，而是很努力讓自己無愧於心」，唯有愛過才能領悟6個真理，看了更是句句扎心。

受過傷的人，要再去相信愛情很難，但是我更知道如果去抗拒相信愛情會更難。

別擔心再次受傷而抗拒相信愛情，在愛情裡，先給愛的人不可悲，無法愛人才是。不管過得再苦再難，都不要放棄去愛人或是被愛的權利。

沒有人會失去所有，至少，你還有自己。

失戀很痛，痛到就像失去所有，這世界彷彿只有自己一人。要知道無論多糟、你都不會失去所有，因為你還有自己，而未來你只會越來越好。

你很美，你很好，所以你不需要再試著要去討好誰，你唯一要做的，只是做自己。

好多人一頭栽入戀愛，忙著愛人卻忘了善待自己，討好、過度在意彼此的關係，把自己拋在後面，如果你連自己都不愛，那麼誰會愛你。

不心急，不勉強，好好守護在心裏面那些關於愛的最初衷，只要不忘記，有天就會派上用場。

別擔心身邊沒人而將就，真正的愛不是湊和，而是你知道真有一個人在那邊等待，把自己過好，和你匹配另一半必會朝你走來。

你將他曾有的好留在身後，再試著要把給他的好，給別人，你要開始練習，對另一個人好。

戀愛最近忌諱死腦筋，他不想要你給他的好，就學習收回來，強加對方不要的在身上，只會將關係越拉越遠，把你的好留給值得的人。

愛情，並不是勤灌溉，細心照料就可以開花結果，但你要知道，要是我不去努力，就更長不好。

愛情並不是努力就會有收穫，試過了、努力了，無愧於心就告訴自己轉身離開吧！有時候喜歡和喜歡只是缺了一個剛好，只是一個時機的問題。

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