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你的臉洗對了嗎？正確潔顏5觀念　每日最多3次、不一定要用洗面乳

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▲正確潔顏5觀念。（圖／翻攝品牌ＩＧ）

▲洗臉洗對了，後續保養才真的「吃得進去」。(圖／翻攝IG@ponysmakeup)

記者張毓容／台北報導

說到保養，就算是新手都知道，做好清潔是最基本的。臉洗乾淨了，才能打開後續保養的大門，知名皮膚科醫師－臺安醫院皮膚科主任曾德朋就提醒：「好好洗臉，但不過度清潔，絕對是維持健康美肌的首要關鍵。」想要真正地「會洗臉」，以下這5個關於清潔洗臉的正確觀念先學起來就對了！

1.洗臉不可超過3次

雖然清潔很重要，但切記不可過度，曾德朋醫師表示洗臉一天最多三次，而且不用每次都使用潔顏產品，中間可穿插1～2次清水清洗。洗臉洗太多次，過度清潔會洗掉肌膚自然原有、具有肌膚屏障功能的皮脂膜，導致皮膚過度乾燥，肌膚反而會出更多油做為保護。

▲正確潔顏5觀念。（圖／翻攝品牌ＩＧ）

▲每次洗臉要不要用洗面乳可視狀況而定。(圖／翻攝IG@goodal_official)

2.不一定要用洗面乳

我們的肌膚會因時空、環境的改變而有所不同，並不是永遠都是同一種肌膚類型，要不要用洗面乳可視自己當下的膚況決定，亦可穿插用清水清洗。無論早上或夜晚，當肌膚偏乾時，或是沒化妝、沒擦防曬時可僅用清水洗臉，有上妝則要先卸妝再用洗面乳清潔；當肌膚偏油時，則可搭配洗面乳洗臉。

3.只擦防曬還是要卸妝

很多人都認為，平常沒在化妝只擦防曬的話，應該不用卸妝、洗臉就好，但曾德朋醫師建議最好還是先卸妝，因為現在市售的防曬品多半都擁有高防水效果，在洗臉前還是建議先卸妝，再使用洗面乳清潔，比較能把防曬品清除乾淨。

▲正確潔顏5觀念。（圖／翻攝品牌ＩＧ）

▲洗臉水溫過熱或太冰都不好。(圖／翻攝IG@innisfreetaiwan)

4.洗臉水溫要適中

想確實把臉洗乾淨但又不會過度清潔、破壞傷害到肌膚，曾醫師提醒，最重要的就是慎選成分溫和有效的潔顏品，並且勿使用太熱或太冰的水洗臉，以與體溫相近的「無感水溫」為佳。另外，也可適時利用洗臉機、清潔泥膜等，幫助深層清潔，但須注意力道與頻率。

▲正確潔顏5觀念。（圖／翻攝品牌ＩＧ）

▲如果洗臉後感到肌膚乾燥，表示目前使用的洗面乳不適合。(圖／翻攝IG@shuniibeauty)

5.洗後感判斷產品是否適用

洗臉後若感到乾燥，表示肌膚當下膚況偏乾，洗太多次或用清潔力太強的洗面乳，都反而會讓皮膚角質受傷而更感乾燥。洗臉後需搭配保濕保養，只要擦上保濕品後長時間不覺得緊繃，就是適合自己的保濕產品。

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關鍵字：

洗臉, 清潔, 潔顏, 洗面, 臉部清潔, 保養, 觀念, 正確觀念, 皮膚科醫師
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