fb ig video ETtoday search mobile

女生健身增肌5大益處！養成不怕胖易瘦體質還能緊實肌膚

>

▲▼女生健身增肌5大益處。（圖／翻攝ＩＧ）

▲。（圖／翻攝IG@babebani，以下同）

編輯／Amanda　

比起不健康乾瘦的竹竿纖細身材，現在更流行有著緊實線條的健美體態，也讓越來越多女生願意接觸重訓健身，而除了可以練出好身材，重訓健身幫助增加肌肉還有許多好處，像是變成易瘦體質、延緩老化、避免肌膚鬆弛等，愛美的女生更應該好好運動做訓練。

▲▼女生健身增肌5大益處。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌肉越多基礎代謝越高，就算飲食內容不變也比較不容易變胖。

1.不容易變胖

人體肌肉含量越多，基礎代謝率就越高，就算沒有運動的日子，每天自然消耗的熱量也比較多，自然也就不容易變胖。所以想養成易瘦體質，除了健康飲食，健身鍛鍊也很很重要。

2.幫助保護關節

多多鍛鍊可增加小肌肉群幫助保護關節，長期重量訓練還能增加骨質密度，幫助保護身體較不易受傷，尤其年紀越大的人越能清楚感受到這點。

▲▼女生健身增肌5大益處。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌肉跟膠原蛋白一樣重要，都是維持年輕感的重要關鍵。

3.延緩衰老

愛美女生都知道，膠原蛋白流失會導致衰老，但其實肌肉的流失也是導致衰老的重要原因之一，肌肉不僅跟膠原蛋白一樣重要，也同樣會隨著年紀增長而流失。而想增加或維持肌肉，飲食上要多補充優質蛋白質，也需要搭配重量訓練和阻力訓練。

4.幫助消耗更多脂肪

說到減脂，大多人都會想到做有氧運度，其實重訓也可以幫助減脂。在做重量訓練時和肌肉增長的過程中，會消耗脂肪轉化為能量供給肌肉。

▲▼女生健身增肌5大益處。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌肉流失會讓肌膚變鬆弛，就算不胖也容易會又掰掰袖、小肚子。

5.避免肌膚鬆弛

肌肉流失也會讓肌膚變鬆弛，過了30歲沒維持好肌肉含量，可能會發現明明沒有變胖，手臂卻開始變得有蝴蝶袖，肚子也多了一圈，其實就是因肌肉流失。定期做健身運動並搭配飲食增加肌肉含量，才能把肌膚撐起來，幫助緊實肌膚、避免鬆弛。

►健身新手必知！5大常見NG迷思　流汗多不代表瘦身效果好

►星・變美／張鈞甯公開瘦身菜單！一日三餐照吃不挨餓，早餐超豐富

►7個好習慣助你養成吃不胖「易瘦體質」　每天泡腳、早點睡都有用

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

運動, 健身, 重訓, 增肌, 好處, 益處, 優點, 減脂, 瘦身, 維持身材
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

對不起，你們真的不適合！6大星座組合請保持距離　天蠍+金牛只會互相踐踏

對不起，你們真的不適合！6大星座組合請保持距離　天蠍+金牛只會互相踐踏

最容易出極品「顏值擔當」星座Top 3 ！處女撕漫男、冠軍全網公認

最容易出極品「顏值擔當」星座Top 3 ！處女撕漫男、冠軍全網公認

蔡詩芸升格媽媽坦言改變很多　維持婚姻秘訣：彼此都要有獨立而自由的空間

蔡詩芸升格媽媽坦言改變很多　維持婚姻秘訣：彼此都要有獨立而自由的空間

楊丞琳透視水鑽裝美爆！MIU MIU「可芙包」變奏推出再度攻陷少女心 女生健身增肌5大益處！養成不怕胖易瘦體質還能緊實肌膚 千萬不能寵！對他越好越會做怪的3大星座男　射手就愛唱反調 CP值爆高！394元就可以買到「粉紅牛奶」快煮壺　租屋族、學生都必備 賽琳娜和BLACKPINK合作新歌　還推出聯名冰淇淋，影片曝光吸400萬粉絲搶看 愛過才懂的6個真理：「沒人會失去所有，至少，你還有自己。」 地表最划算！氣炸鍋10780元➔2890元　減油80%輕鬆變瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面