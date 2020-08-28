女生健身增肌5大益處！養成不怕胖易瘦體質還能緊實肌膚

▲。（圖／翻攝IG@babebani，以下同）

編輯／Amanda

比起不健康乾瘦的竹竿纖細身材，現在更流行有著緊實線條的健美體態，也讓越來越多女生願意接觸重訓健身，而除了可以練出好身材，重訓健身幫助增加肌肉還有許多好處，像是變成易瘦體質、延緩老化、避免肌膚鬆弛等，愛美的女生更應該好好運動做訓練。

▲肌肉越多基礎代謝越高，就算飲食內容不變也比較不容易變胖。



1.不容易變胖



人體肌肉含量越多，基礎代謝率就越高，就算沒有運動的日子，每天自然消耗的熱量也比較多，自然也就不容易變胖。所以想養成易瘦體質，除了健康飲食，健身鍛鍊也很很重要。

2.幫助保護關節



多多鍛鍊可增加小肌肉群幫助保護關節，長期重量訓練還能增加骨質密度，幫助保護身體較不易受傷，尤其年紀越大的人越能清楚感受到這點。

▲肌肉跟膠原蛋白一樣重要，都是維持年輕感的重要關鍵。



3.延緩衰老



愛美女生都知道，膠原蛋白流失會導致衰老，但其實肌肉的流失也是導致衰老的重要原因之一，肌肉不僅跟膠原蛋白一樣重要，也同樣會隨著年紀增長而流失。而想增加或維持肌肉，飲食上要多補充優質蛋白質，也需要搭配重量訓練和阻力訓練。

4.幫助消耗更多脂肪



說到減脂，大多人都會想到做有氧運度，其實重訓也可以幫助減脂。在做重量訓練時和肌肉增長的過程中，會消耗脂肪轉化為能量供給肌肉。

▲肌肉流失會讓肌膚變鬆弛，就算不胖也容易會又掰掰袖、小肚子。



5.避免肌膚鬆弛



肌肉流失也會讓肌膚變鬆弛，過了30歲沒維持好肌肉含量，可能會發現明明沒有變胖，手臂卻開始變得有蝴蝶袖，肚子也多了一圈，其實就是因肌肉流失。定期做健身運動並搭配飲食增加肌肉含量，才能把肌膚撐起來，幫助緊實肌膚、避免鬆弛。

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