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夏天就要吃刨冰！火龍果鳳梨、蝶豆花加葡萄　五顏六色的「彩虹冰品」超好拍

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偷偷告訴我今天的刨冰是什麼顏色？夏天陪著你的刨冰 沁涼又消暑，紅橙黃綠藍紫黑，你吃過幾種？

朝日夫婦
新北市／淡水區

紅色是火龍果，這碗是火龍果鳳梨牛奶冰，自製的火龍果鳳梨醬和香醇煉乳一圈一圈的淋在刨冰上，挖開後裡面還藏有新鮮火龍果、白玉，很夏天。

▲彩虹顏色冰品。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客凱薩冰淇淋提供）

奇維奇娃 CHEEVIT CHEEVA TAIPEI
台北市／大安區

橘色是泰式奶茶，泰式奶茶冰旁邊附有煉乳、珍珠、杏仁片，挖開冰後最底下還有仙草凍，口感變化多，淋上煉乳後的感覺就像是去了泰國啊！

▲彩虹顏色冰品。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Jocelyn提供）

祥賀芒果牛奶冰
苗栗縣／竹南鎮

黃色是芒果，像是小山的芒果冰！一塊一塊剛剛好的大小放在刨冰山上，芒果量非常足，酸甜的芒味配上香甜的煉乳，芒味爆表又消暑啊！

▲彩虹顏色冰品。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客LikeFlower小花提供）

花居樂花坊 在花店裡吃冰/
桃園市／中壢區

綠色是抹茶，長得又高又壯的抹茶冰，份量非常大！充滿著抹味，微苦中帶點甜，中間還有藏著紅豆和白玉糰子，加上最上層的鮮奶油後，層次不一樣了！

▲彩虹顏色冰品。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

小島日和
宜蘭縣／羅東鎮

藍色是藍柑橘，以富士山為設計，藍色的藍柑橘搭配上白色的優格醬，酸酸甜甜、非常清爽，最上面再來一球香草冰淇淋，很消暑。

▲彩虹顏色冰品。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客張筱如提供）

花毛かき氷喫茶
台中市／南屯區

紫色是蝶豆花，用自製的季節水果淋醬、醃果、發酵食材加入刨冰裡，中間有檸檬鹽麴和百香果醬，上方搭配新鮮白葡萄，旁邊再附上一小杯甘酒，吃法多變。

▲彩虹顏色冰品。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客山口久美子提供）

台東很熱
台東縣／東河鄉

黑色是芝麻，吃過甜甜的冰，那吃過鹹鹹的冰嗎？這碗是旗魚鬆芝麻雪花冰，吃起來鹹鹹又甜甜，沒有違和感。

▲彩虹顏色冰品。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客雯提供）

好想吃冰
台北市／大同區

四種顏色代表日本的春夏秋冬，也代表四個著名景點，綠色是奇異果代表青春縣、紅色是草莓代表赤富士、黃色是焦糖代表輕井澤、藍色是柑橘代表富士山，是一種視覺享受啊！

▲彩虹顏色冰品。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客瑋の食日常提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 冰品, , 彩虹, 抹茶, 泰奶, 火龍果, 芒果, 芝麻, 藍柑橘, 蝶豆花
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