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XPARK、IKEA讓桃園青埔成最夯景點！特搜周邊8家必吃美食

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桃園青埔絕對是今年暑假最夯的地方之一了！華泰名品城、IKEA、新光影城、Xpark，熱門話題景點全開，附近美食不可不知！

河童 KAPPA

桃園傳說中的咖哩開二店啦！微辣的咖哩配上有水準的雞肉牛肉，河童的熱度一直不減，而青埔的河童早上是供應早午餐與咖啡、晚上才有咖喱飯和酒，而九點過後還有排餐！

▲桃園青埔美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客yu提供）

茶自點 複合式餐廳

主要販售現點現做的中式簡餐和火鍋，色香味俱全且價格不貴，另外也有茶點、飲料、咖啡，選擇種類多，適合用餐聚餐也適合小憩休息。

▲桃園青埔美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Ariel Kang提供）

雞玉錦拉麵

拉麵的湯頭分為「雞香醇清湯」、「雞濃熟白湯」，兩種喝起來都溫和順口不油膩、不會過鹹，麵條偏細但吸附飽滿湯汁，燒肉軟嫩不乾柴好入口。

▲桃園青埔美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客咻提供）

55 POT 精緻鍋物

在地人氣火鍋店！食材健康、養生、品質好，讓人吃得安心。餐點以套餐的方式呈現，除了主食及菜盤外，還有開胃小菜、副食、飲料、甜點，份量非常足夠。

▲桃園青埔美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客雲朵女孩提供）

BIG PIER

澎湃海鮮上桌！現點現做的海鮮加上特調醬料後整個倒上桌，一手抓海鮮，一手拿啤酒，不計形象豪邁開吃開喝，就是過癮！

▲桃園青埔美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Duedue Due提供）

CAFFE’TIN庭

古拉爵相關企業，主要提供義大利麵、焗烤飯、披薩、甜點、飲料等料理，可以單點也有套餐，套餐cp值高，吃得飽又不傷荷包。

▲桃園青埔美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客bobolee提供）

我們咖啡 NOUS CAFE

質感韓風咖啡廳！生乳捲是店家基本款，鮮奶油輕盈不膩口、蛋糕厚實柔軟，搭配起來非常耐吃，幾乎每桌都會點！而後來推出的肉桂捲更是大受好評！沒有預定很難吃得到。

▲桃園青埔美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Huang Zhujun提供）

IKEA

桃園IKEA限定！以台灣的愛文芒果做為食材、以瑞典國旗的藍黃色作為搭配，超吸晴顏色吸引眾人目光，芒果冰淇淋吃起來清爽綿密、酸酸甜甜，很消暑！

▲桃園青埔美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客yummy提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 冰淇淋, 咖哩, 咖啡, 咖喱飯, 拉麵, 桃園, 美食, 火鍋, 牛排, 甜點, 青埔
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